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2022-11-17Text: Sammy Leung

畢業生票選「10大後悔大學科目」！最後悔讀邊一科？讀這兩科最少人後悔！

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　　頭幾年工作，總會懷疑自己是否選對職業，對生活感到有點迷惘。大家有沒有曾後悔自己在大學時所選讀的科目，因為這正正影響到自己的未來及工作選擇。最近外國求職網站Ziprecruiter發布了一項有關大學畢業生求職者「最後悔」及「最不會後悔」的大學時所修科目調查，到底哪一科是讓大家最後悔入讀呢？

 

外國求職網站Ziprecruiter發布了一項有關大學畢業生求職者調查（圖片來源tv.jtbc.co.kr）

 

　　大家有沒有後悔自己在大學時所修讀的科目呢？外國求職網站Ziprecruiter最近公布了一項調查，當中一共訪問了1500名美國大學畢業求職者「10大後悔大學選修科目」及「10大不會後悔大學選修科目」。問題為「若能重新選擇大學時所修科目，你會選擇甚麼」，到底結果是怎樣呢？調查結果發現，高逹44%的大學生後悔自己當初所選的科目。

 

10大後悔大學選修科目：

 

第1名；新聞學（87%）

第2名；社會學（72%）

第2名；通識（72%）

第4名；傳播學（64%）

第5名；教育（61%）

第6名；市場管理+研究（60%）

第7名；醫療/臨床助理（58%）

第8名；政治學（56%）

第9名；生物學（52%）

第9名；英國文學（52%）

 

　　原來，最多人後悔的3科目分別為：新聞學、社會學及通識。而在這些畢業生中，大部分表示若果能重來一次，他們會選計算機科學或商業管理。

 

10大不會後悔大學選修科目

 

第1名：電腦資訊科技（72%）

第1名：犯罪學（72%）

第3名：工程（71%）

第4名：護理（69%）

第5名：健康（67%）

第6名：工商管理（66%）

第6名：金融（66%）

第8名：心理學（65%）

第8名：建築學（65%）

第10名：人力資源管理（58%）

 

外國求職網站Ziprecruiter發布了一項有關大學畢業生求職者調查（圖片來源: Unsplash）

 

　　而在讓人不會後悔大學選修科目，電腦資訊科技及犯罪學為第一位。調查更發現，求職者認為自己會不會後悔修讀與工作前景、收入掛勾。

 

 

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