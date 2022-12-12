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《牛津字典》2022年度代表字出爐喇！今年《牛津字典》一改慣例，首次開放給公眾從候選字詞「Goblin Mode」、「metaverse」及「#IStandWith」中，票選出心水年度代表字。由 30 萬人投票選出的年度代表字為「Goblin Mode」，得票率達 93％，到底這個字是甚麼意思呢？



「Goblin Mode」高票當選成牛津2022年度代表字。



憑逾31萬票獲選為年度代表字的「Goblin Mode」（哥布林模式），據牛津大學出版社的定義，代表一種「毫無歉意地自我放縱、懶惰、邋遢或貪婪的行為，通常是一種拒絕社會規範或期望的態度。」雖然「Goblin Mode」一詞早在2009年已在Twitter出現，但直至2022年2月才在歐美的社交媒體爆紅。牛津大學出版社認為，主要原因是大家在疫情後普遍拒絕回歸「正常生活」的方式，又或是想借此反抗社群媒體上難以達到的審美標準及不可持續的生活方式，所以用大吃甜品零食、爆睡的「Goblin Mode」頹廢相片，來抗衡每日鍛鍊做Gym、健康飲食的「健康成功人士」，因此有人亦會理解「Goblin Mode」為「躺平模式」、「擺爛模式」。



票選第2名是「Metaverse」（元宇宙），即是一個假設性的虛擬現實環境，讓使用者身在其中地與其周圍環境進行互動，有時被認為是互聯網、社群媒體等的潛在擴展或替代品，共獲14,484票。最後第3名是「#IStandWith」，近年這個社群媒體標籤（hashtag）用於表達對特定事業、團體或個人的支持，例如今年3月出現頻率最高的「#IStandWithUkraine」and「#StandWithUkraine」等。











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