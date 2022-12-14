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不少貓奴「吸貓」成癮，動不動就將臉埋入貓貓身上磨蹭、狂吸，藉此紓壓。但原來除了「吸貓」這個方法，睇相、睇片一樣有用！尤其當工作壓力大到讓你喘不過氣、整天住在電腦前卻無法集中精神，與其喪食零食減壓、狂飲咖啡提神，不如試吓打開手機相簿，Loop吓貓主子的相片和影片紓壓！仲有助提高工作效率添！

真係得咩？得！有根據㗎！日本廣島大學曾有一項研究發現，觀賞可愛動物的照片將有助於集中注意力，在工作前或工作期間觀看，更有助提高工作效率！研究將測試者分成3組，分別觀看7張「小貓小狗」、「大貓大狗」及「食物」的相片，結果發現，在緊接下來的專注力測試中（1／用鑷子從小孔中取出零件，過程中不可碰觸到小孔邊緣；以及2／在眾多數字中找到指定數字），觀看「小貓小狗」相片的測試者後，其完成目標工作的速度、準確性、靈活性的增幅多達44.9%，明顯大幅領先觀看「大貓大狗」相片的測試者（增幅僅得11.9%），由此推論，看到「可愛」的事物確實可以使人提升工作效率！

美國印第安納大學亦有進行過類似研究，研究結果顯示，觀看貓貓影片可以使人愉悅，有助減輕壓力和排解負面情緒。研究者指出，貓貓、狗狗或其他小動物，均有「圓臉」、「大眼睛」、「眼睛在臉部中央」等可愛特徵，和小孩子的臉部特徵不謀而合，很容易激起人們保護的慾望，也會令人有「被治癒」的感覺。

有了這兩個研究結果支持，各位貓奴們，工作期間就可以名正言順地睇貓主子或其他貓貓的相片／影片提神啦！即刻為大家送上可愛貓貓圖！

（圖源：unsplash）

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（圖源：unsplash）

（圖源：unsplash）

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