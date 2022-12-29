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2022-12-29

加價2023｜電費/膠袋費/泊車費元旦後即加價！電費每月平均加咁多！巴士、的士、天星小輪統統申請加價！一文睇7大公共服務收費加幅

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　　疫情下百物騰貴，多項公共事業服務更是加風四起，不單止兩大電力公司落實加價按年分別加價19.8%及45.6%，就連天星小輪、巴士、的士等交通工具也相繼申請加價，小至膠袋徵費亦逃不過加價的命運，預計明年生活開支將大大增加。


中電及港燈


　　國際燃料價格持續上升，尤其俄烏衝突後的升幅更為明顯。中電及港燈早前宣布明年元旦起加電費，按年分別累加19.8%及45.6%，為近10年最大升幅，若以3人家庭每月用電量275度計，每月分別需多付約77元及170元。

　　●    中電平均淨電費增至每度電154.4港仙，較一年前升了近2成。
　　●    港燈平均淨電費則增至每度電197港仙，較一年前升了4成半。


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膠袋徵費︰12月31日起開始！每個膠袋最收收$1


　　新膠袋徵費計劃將於12月31日起開始實施，每個膠袋收費將由現時的$0.5提升至$1，同時取消或收緊多項豁免，只有沒包裝、非完全載於任何包裝的食品，以及非氣密包裝的餐飲外賣可免費獲發膠袋。

 


相關文章︰膠袋徵費懶人包｜落實12.31加價至$1！冷凍食物無豁免！邊款包裝水果可獲派免費膠袋？非完全／完全包裝分不清！買外賣又點？8個膠袋FAQ

 

下一頁︰交通工具樣樣加！

 

 

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