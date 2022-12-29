加入最愛專欄 收藏文章

疫情下百物騰貴，多項公共事業服務更是加風四起，不單止兩大電力公司落實加價按年分別加價19.8%及45.6%，就連天星小輪、巴士、的士等交通工具也相繼申請加價，小至膠袋徵費亦逃不過加價的命運，預計明年生活開支將大大增加。



中電及港燈



國際燃料價格持續上升，尤其俄烏衝突後的升幅更為明顯。中電及港燈早前宣布明年元旦起加電費，按年分別累加19.8%及45.6%，為近10年最大升幅，若以3人家庭每月用電量275度計，每月分別需多付約77元及170元。



● 中電平均淨電費增至每度電154.4港仙，較一年前升了近2成。

● 港燈平均淨電費則增至每度電197港仙，較一年前升了4成半。



相關文章︰加電費｜慳電必CHECK家庭電器耗電排行榜！冷氣只排第2？呢樣不起眼電器先係「食電怪」！同場加映：林超英冬天取暖小貼士



膠袋徵費︰12月31日起開始！每個膠袋最收收$1



新膠袋徵費計劃將於12月31日起開始實施，每個膠袋收費將由現時的$0.5提升至$1，同時取消或收緊多項豁免，只有沒包裝、非完全載於任何包裝的食品，以及非氣密包裝的餐飲外賣可免費獲發膠袋。



相關文章︰膠袋徵費懶人包｜落實12.31加價至$1！冷凍食物無豁免！邊款包裝水果可獲派免費膠袋？非完全／完全包裝分不清！買外賣又點？8個膠袋FAQ

下一頁︰交通工具樣樣加！







【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情