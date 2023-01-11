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真的好久沒有去旅行了，大家今年有計劃去哪個地方嗎？每次出遊，大家都需要看清楚自己的護照有沒有過期，或者是目的地簽證問題。若果你手持的護照去很多地方都是免簽證，真的方便許多。每年移民顧問公司 Henley & Partners都會公布亨利護照指數（The Henley Passport Index），不少人都會稱為最強護照排行，一齊看看2023年最強護照排名吧！

每年移民顧問公司 Henley & Partners都會根據國際航空運輸協會 （IATA）的數據，公布亨利護照指數（The Henley Passport Index），代表了護照持有人可以免簽證入境地方數目，所以不少人都會稱之為「最強護照排名」。早前Henley & Partners都公布了2023年首季亨利護照指數，到底第一名是哪一個地方的護照呢？

2023年最強護照排名

第10名：立陶宛、斯洛伐克(免簽地方數目：183)

第9名：匈牙利、波蘭(免簽地方數目：184)

第8名：加拿大、希臘、馬爾他、澳洲(免簽地方數目：185)

第7名：美國、瑞士、挪威、紐西蘭、捷克、比利時 (免簽地方數目：186)

第6名：法國、愛爾蘭、英國、葡萄牙(免簽地方數目：187)

(圖片來源：UNSPLASH)

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