職場

小薯茶水間

加入最愛專欄　 收藏文章　

2023-01-11Text: Sammy Leung

2023年最強護照排名！邊本護照可免簽證入境最多地方？特區護照排第幾？

#立陶宛 #簽證 #匈牙利 #免簽證 #加拿大 #希臘 #排名 #波蘭 #最強護照 #挪威 #瑞士 #中國 #香港 #美國 #日本 #澳洲 #台灣 #澳門 #馬爾他 #亨利護照指數 #韓國 #新加坡 #護照 #斯洛伐克 #德國 #捷克 #西班牙 #紐西蘭 #芬蘭 #比利時 #盧森堡 #愛爾蘭 #法國 #意大利 #英國 #丹麥 #葡萄牙 #奧地利 #荷蘭 #瑞典

　　真的好久沒有去旅行了，大家今年有計劃去哪個地方嗎？每次出遊，大家都需要看清楚自己的護照有沒有過期，或者是目的地簽證問題。若果你手持的護照去很多地方都是免簽證，真的方便許多。每年移民顧問公司 Henley & Partners都會公布亨利護照指數（The Henley Passport Index），不少人都會稱為最強護照排行，一齊看看2023年最強護照排名吧！

 

　　每年移民顧問公司 Henley & Partners都會根據國際航空運輸協會 （IATA）的數據，公布亨利護照指數（The Henley Passport Index），代表了護照持有人可以免簽證入境地方數目，所以不少人都會稱之為「最強護照排名」。早前Henley & Partners都公布了2023年首季亨利護照指數，到底第一名是哪一個地方的護照呢？

 

2023年最強護照排名

 

第10名：立陶宛、斯洛伐克(免簽地方數目：183)

第9名：匈牙利、波蘭(免簽地方數目：184)

第8名：加拿大、希臘、馬爾他、澳洲(免簽地方數目：185)

第7名：美國、瑞士、挪威、紐西蘭、捷克、比利時 (免簽地方數目：186)

第6名：法國、愛爾蘭、英國、葡萄牙(免簽地方數目：187)

 

(圖片來源：UNSPLASH)

 

下一頁：最強護照第1至5名！睇埋香港特區護照排第幾！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

更多小薯茶水間文章
你可能感興趣
#立陶宛 #簽證 #匈牙利 #免簽證 #加拿大 #希臘 #排名 #波蘭 #最強護照 #挪威 #瑞士 #中國 #香港 #美國 #日本 #澳洲 #台灣 #澳門 #馬爾他 #亨利護照指數 #韓國 #新加坡 #護照 #斯洛伐克 #德國 #捷克 #西班牙 #紐西蘭 #芬蘭 #比利時 #盧森堡 #愛爾蘭 #法國 #意大利 #英國 #丹麥 #葡萄牙 #奧地利 #荷蘭 #瑞典
更多職場文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
通關復常
大國博弈
More
Share