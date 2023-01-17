職場

小薯茶水間

加入最愛專欄　 收藏文章　

2023-01-17Text: Sammy Leung

2023年全球安全地方排名出爐！台灣排第3！榜首竟然係佢？香港排第幾？全球最危險地方你去過未？

#瑞士 #城市 #阿拉伯聯合大公國 #日本 #犯罪指數 #香港 #台灣 #委內瑞拉 #卡塔爾 #洪都拉斯 #巴布亞紐幾內亞 #阿曼 #巴林 #阿富汗 #曼島 #南非 #亞美尼亞 #排名 #排行榜 #安全性 #安全指數 #全球安全排名

　　不論是出遊或者是生活，大家都會十分重視城市的安全性，如果該地安全指數偏低，出門遊玩時一定要加倍小心。最近，全球資料庫網站Numbeo公布了2023年的全球安全排名，當中台灣以83.8分成為第3名。到底香港排第幾呢？

 

　　全球資料庫網站Numbeo公布了2023年全球犯罪指數及2023年全球安全排名，將全球142個地方以安全指數排位，得出了一個排行榜。先看看2023年全球安全排名首十位！

 

2023全球安全排名

1.    卡塔爾

2.    阿拉伯聯合大公國

3.    台灣

4.    曼島

5.    阿曼

6.    香港

7.    亞美尼亞

8.    日本

9.    瑞士

10.    巴林

 

卡塔爾(圖片來源：UNSPLASH)

 

　　在今次的全球安全排名中，卡塔爾以安全指數85.2成為冠軍，成全球最安全地方！第2名是阿拉伯聯合大公國，安全指數84.9；第3名是台灣，安全指數為83.8。而大家最關心的香港，在今次排名中都成功進了十甲，以安全指數78.5排名第6。

 

香港 (圖片來源：UNSPLASH)

 

　　再看看其他港人常去地方的安全排名，日本為第8名；韓國為第17名；中國為第19名；新加坡排第27；泰國為48名。

 

韓國 (圖片來源：UNSPLASH)

 

下一頁：外遊要小心！全球安全排名最後5位+犯罪指數

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

更多小薯茶水間文章
你可能感興趣
#瑞士 #城市 #阿拉伯聯合大公國 #日本 #犯罪指數 #香港 #台灣 #委內瑞拉 #卡塔爾 #洪都拉斯 #巴布亞紐幾內亞 #阿曼 #巴林 #阿富汗 #曼島 #南非 #亞美尼亞 #排名 #排行榜 #安全性 #安全指數 #全球安全排名
更多職場文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
通關復常
中概危與機
More
Share