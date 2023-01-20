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踏入兔年，大家除了關心新一年的生肖運勢，邊個生肖犯太歲同樣是重點之一。流年犯太歲，代表五行相冲相剋的現象，而犯太歲其實也可細分為「刑」、「沖」、「破」、「害」4 種，影響有輕有重，屬兔、龍、馬、雞、鼠的朋友今年要特別留意喇！正所謂「太歲當頭坐，無喜必有禍」，今年由麥玲玲師傅為大家解說 4 大犯太歲自救法。

資料來源：《麥玲玲兔年運程》

鳴謝：堪輿學家麥玲玲師傅

兔︰犯本命年太歲

屬兔的朋友今年犯本命年太歲，流年運勢起伏不定，加上情緒起伏較大，不免容易胡思亂想，影響決策能力。不過「一喜擋三災」，麥玲玲師傅教路，只要舉辦傳統喜事如結婚、添丁、創業、轉工等，都有助化凶為吉。

本命年犯太歲同時也影響到健康運，因此屬兔的人不論日常生活或外出旅遊都應注意安全，減少參加高危活動，慎防血光之災，另外主動捐血或洗牙都能幫助化解。

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