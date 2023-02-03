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城市人的生活離不開手機，Meta（下稱 Facebook） 作為社交媒體巨頭，每日活躍用戶人數多達20億，個人、企業的帳號因各種原因被限制、封鎖，甚至停用時有發生；更甚的是，若Facebook廣告帳號中招，連帶其綁定信用卡亦一同被盜用！若大家的Facebook粉絲專頁、商店專頁或廣告帳號不幸遇上同樣情況，除了立刻向Facebook報告，還該做甚麼自救？



（圖片來源︰unsplash.com）



Facebook帳號被盜常見情況︰



情況1｜騎劫帳號後上載不雅內容



不少港台名人及KOL曾被盜用Facebook帳號，並上載不雅內容。像丁子高去年8月被人入侵並騎劫其私人Facebook帳號，再上載兒童不雅照，導致帳號被官方停用。



情況2｜直接清空粉絲專頁貼文



有Facebook粉絲專頁被盜用之後，不只原來的管理員全部被踢出「管理員使用者」，令他們無法使用自己的帳號登入專頁，更誇張是對方直接清空專頁當中所有貼文，直接偷去累積的粉絲追蹤。像台灣微軟「Windows」專頁去年被盜用後，其專頁頭像、封面相片被移除，所在位置及聯絡資訊亦遭篡改。



情況 3｜被Hack兼落廣告



有人試過玩線上遊戲時，要求連結其Facebook帳號，輸入用戶名稱及密碼後，帳號不只被入侵，更開始投放廣告。原來該跳出來的Facebook登入頁面就是釣魚網站。更有企業的 Facebook 廣告帳號被盜後，不單發現管理員身份和專員擁有權「被消失」，連綁定帳號的信用卡都被盜用，於事發後半個月內亦被刷逾二百萬Facebook廣告費。



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