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退休，退憂。一想到退休後沒有工作收入，但日常生活、醫療費用等開支龐大，很多人都會憂心，自己在退休前沒有累積充足的退休儲備。到底如何能做到退而不「憂」？對一般退休人士來說，「自製長糧」是其中一個方法！為幫助準備或已經退休的人士未雨綢繆，消費者委員會（簡稱消委會）介紹物業逆按揭、保單逆按揭、年金及強積金4種自製長糧的方式，以及退休人士的理財方法，讓大家根據自身的經濟狀況和日常開支等因素作綜合考量，從而選擇最合適的自製長糧方式！即睇！

【自製長糧】1. 物業逆按揭

物業逆按揭俗稱「安老按揭」，旨在讓業主將香港的住宅物業（樓齡在50年以下）抵押給銀行，以獲取流動資金。申請「安老按揭」後，借款人除了可選擇於固定或終身的年金年期內，每月收取定額年金外，還可享以下3個優點：

1. 可因應特別情況申請一筆過貸款，以應付生活突發情況

2. 借款人可居於物業至百年歸老

3. 當安老按揭貸款被終止，物業業主（或其遺產代理人）可優先全數清還安老按揭貸款以贖回抵押物業

借款上限：指定物業價值等於或低於800萬，可計算物業100%的估值；高於800萬，則以800萬及超800萬部分的50%總和來計算，估值上限為2,500萬。

「物業逆按揭」較適合哪類退休人士？

—55歲或以上（未補地價資助房屋業主需滿60歲或以上），持有效香港身份證

—沒有破產或涉及破產呈請

—需要流動資金，且毋須將物業資產留給家人

（圖源：unsplash）

【自製長糧】2. 保單逆按揭

與物業逆按揭類似，保單逆按揭的目的是，讓退休人士透過抵押保單（壽險保單）來獲取流動資金。申請「保單逆按揭」後，借款人除了可於固定年期或終身收取年金，還可享以下2個優點：

1. 可因應特別情況申請而一筆過貸款

2. 每月領取金額有可能隨著年期而有所增加

借款上限：保單逆按計劃雖然沒有限制借款人提取保單逆按貸款的數目，但每宗貸款只接受以一份壽險保單作為抵押，且所有已抵押及擬抵押的壽險保單合共可用作計算年金的身故賠償總額一律以1,500萬為上限。

「保單逆按揭」較適合哪類退休人士？

—55歲或以上，持有效香港身份證

—沒有破產或涉及破產呈請

—需要流動資金，且保單受益人毋須依靠保單身故賠償生活的退休人士

【自製長糧】3. 年金

除樓宇物業及壽險保單外，不少退休人士或會持有一筆現金，他們或會因投資經驗不足或可承受的投資風險較低，而選擇購買年金，以確保固定年期內甚至終身可獲得現金流，以對沖長壽風險。

適合退休人士購買的年金為「即期年金」，現時有提供即期年金的機構包括按揭證券公司之全資附屬機構香港年金有限公司（簡稱「香港年金公司」），以及私人運營的金融機構。

由香港年金公司承保的「即期年金」，在你繳付整付保費後，可提供終身、穩定及保證的每月年金收入。其優點是年金金額全數保證，而且受益人可一筆過領取身故賠償，或繼續領取每月保證年金收入，直至達到已繳保費105%。

至於私營保險公司所提供的年金一般以「延期定期」類別為主，但亦有個別公司提供終身年金。在身故賠償方面，則不同計劃有不同的身故賠償。

投保上限：

（香港年金計劃）500萬［最低保費金額為5萬］

（私營年金）不同金融機構有不同要求

「年金」較適合哪類退休人士？

—認為自己長壽，並具有充足流動資金應急的退休人士

（香港年金計劃）60歲或以上，持有效香港永久性居民身份證

（私營年金）視乎個別金融機構的核保要求

（圖源：unsplash）

【自製長糧】4. 強積金（MPF）

由2016年2月起，年滿65歲，或年滿60歲提早退休的強積金計劃成員，除了可選擇一筆過提取全部強積金，亦可選擇以分期形式提取強積金，或將整筆強積金保留在計劃內繼續投資滾存。如果退休人士選擇分期提取強積金，其實亦是在「自製長糧」，不但可靈活彈性地按個人需要提取強積金資產，更可發揮強積金複息效應，讓退休儲備繼續滾存增值。

「強積金」較適合哪類退休人士？

—65歲以上或年滿60歲以提早退休為理由提取強積金的計劃成員

—適合所有退休人士，並建議他們須按個人投資目標及情況定期檢視投資組合，或考慮不同的強積金退休投資方案

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除了從以上4種方法每月獲得一筆固定的收入，不少退休人士亦會嘗試進行多方面的投資，譬如購買政府債券、儲蓄保險等理財產品，甚至是加密資產、倫敦金等。為免退休人士因投資失利導致血本無歸，消委會提醒退休人士投資時3大注意事項：

1. 認真檢視自身的經濟狀況，評估退休後將繼續獲得的每月收入及支出。考慮清楚是否需要通過物業逆按揭、保單逆按揭、購買年金或分期提取強積金的一項或多項理財工具，為自己創造每月定額入息。

2. 選擇理財產品時，應以保本為原則，在平衡收益潛力、產品靈活性和風險各大因素之後，選擇適合自己的產品，進行分散投資。

3. 不要被市場上稱高回報的投資產品所吸引，需以穩健為投資原則，切忌參與高風險投資。