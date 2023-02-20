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美國市場調查機構日前公布「全球百大薪酬最高 CEO」排行榜，其中初次上榜的 Amazon CEO Jeff Bezos 排名竟然高過蘋果公司（Apple）行政總裁庫克（Tim Cook），去年失落世界首富寶座的馬斯克更榜上無名。

蘋果公司行政總裁 Tim Cook

美國市場調查機構 As You Sow 早前按 2022 年 6 月 30 日之前股東投票的薪酬方案作統計，把各大企業的行政總裁薪酬連股票獎勵進行排名，發現標準普爾 500（S&P 500）公司 CEO 平均薪酬為 1,883.4 萬美元（約 1 億 4,748 萬港元），比 2021 年增加近 3 成。其中薪酬最高的百位 CEO 平均薪酬為 38,192,249 美元，比去年也增加了 30.6%。

為人熟悉的蘋果公司行政總裁庫克僅以 9,873 萬美元薪酬收入排第 10，而 2021 年才接任 Amazon 行政總裁的 Jeff Bezos 首次上榜即打入十強名單，以 2.1 億美元薪酬排行第 9。年年入選 Top 20 的華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）行政總裁兼總裁大衛扎斯拉夫（David Zaslav）則高居榜首，薪酬高達 2.4 億美元。去年失落世界首富寶座的 Tesla CEO 馬斯克（Elon Musk）則沒有在榜單內，令人大跌眼鏡。

華納兄弟探索行政總裁兼總裁 David Zaslav

全球百大薪酬最高CEO排名 TOP 10

第 10 位︰蘋果公司 Timothy D. Cook（$98,734,394 美元）

第 9 位︰亞馬遜 Andrew R. Jassy （$212,701,169 美元）

第 8 位︰拉斯維加斯金沙集團 Robert G. Goldstein（$31,204,900美元）

第 7 位︰摩根大通 Jamie Dimon（$84,428,145美元）

第 6 位︰ServiceNow Inc William R. McDermott（$165,802,037美元）

第 5 位︰Booking Holdings Glenn D. Fogel（$53,982,195美元）

第 4 位︰英特爾 Patrick Gelsinger（$178,590,400美元）

第 3 位︰佩恩國民博彩公司 Jay A. Snowden（$65,887,214美元）

第 2 位︰Estee Lauder Fabrizio Freda（$65,996,984美元）

第 1 位︰華納兄弟探索 David M. Zaslav（$246,573,481美元）

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