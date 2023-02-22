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2023-02-22Text: Sammy Leung

手機最耗電功能排行榜大公開！原來打機同睇片唔係最嘥電！打開呢個功能幾毫秒即「超食電」！

#打工仔 #智能手機 #手機 #耗電 #手機功能 #電量 #待機 #音樂 #看影片 #GPS #打機 #相機

　　香港現在人人一機在手，智能手機已經成為大家生活的一部份。離不開智能手機的生活，如果手機突然間沒電了，大家會不會感到焦躁？很多人為了減少手機沒電的情況出現，出外時會順便帶一個充電器，又或者會關掉所有不必要的APP或功能，減少用電。大家又知不知道智能手機內哪一個功能最耗電呢？

 

　　評測網站DXOMARK在早前公布了手機不同功能的電量消耗情況，DXOMARK的工程師從2020年已經開始測試，一共試了120 部手機而得出今次的排行榜結果，最後發現原來打機並不是最耗電的，一齊看看吧！

 

手機最耗電功能排行榜

 

第7位. 待機功能 - 每小時平均耗電量：16mA

 

(圖片來源：UNSPLASH)

 

第6位. 網上播放音樂 - 每小時平均耗電量：134mA

 

(圖片來源：UNSPLASH)

 

第5位. 打電話 - 每小時平均耗電量：185mA

 

(圖片來源：UNSPLASH)

 

第4位. 看影片 - 每小時平均耗電量：304mA

 

(圖片來源：UNSPLASH)

 

　　第4至7位的功能分別為待機、網上播放音樂、打電話及看影片，而看影片的每小時平均耗電量更是304mA。

 

下一頁：手機最耗電功能排行第1至3位

 

 

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