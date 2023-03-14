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不知你是果迷或是 Android 派？市場調查機構 Counterpoint Research 近日公布 2022 年全球十大暢銷智能手機排行榜，蘋果手機今年繼續一支獨秀，多達 8 款 iPhone 打入十大排行榜，更囊括三甲，成為大贏家，Samsung’s Galaxy 則佔其餘兩席。即睇詳情排名名單。

全球十大智能手機的銷量佔去年總銷量的 19%，與 2021 年相若。去年最暢銷的是 iPhone 13，佔 iPhone 各系列總銷量的 28%，於中國、美國、德國、法國尤其熱賣。雖然新系列 iPhone 在去年 9 月發布，但隨即減價的 iPhone 13 在發展中國家依然具吸引力，有助刺激銷量。

iPhone 13 Pro Max 銷量是 iPhone 13 的一半，順理成章成為去年第二暢銷的智能手機。去年 9 月發布的新款 iPhone 14 Pro Max 則排第三位，一推出已是 2022 年 9、10 及 11 月的最暢銷手機，超受歡迎。報告也提到，2021 年登上暢銷智能手機的 iPhone 12 是榜上型號最舊的手機，但在中國、日本及美國銷量依然不錯，今次繼續排行第 6。

Samsung Galaxy A13 及 Samsung Galaxy A03 則是榜上唯一兩款非 iPhone 的智能手機，分別排銷量榜第4及第10位。

3.14 正式發售！iPhone 14 新推黃色版本

蘋果公司早前公布 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 將推出全新黃色版本，雖然不會增強任何功能，但夠搶眼！新色 iPhone 剛於 3 月 14 日正式發售。

詳情︰www.apple.com/hk/en/iphone-14







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