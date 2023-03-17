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「我要財富自由！」這句說話常常都聽到，但大家覺得怎樣才是真正的財富自由呢？早前有調查發現，超過4成受訪者認為要實現財富自由至少要1,000萬。到底要擁有多少錢，在你的心目中才算是財富自由呢？八百萬？一千萬？二千萬？

不少人都想財富自由，不想再為錢、為工作而煩惱，但現實中又有多少人可以做到？而大家口中的「財富自由」，你又有沒有想過目標是多少呢？富途證券早前進行了一項調查，看看香港人的投資偏好及財富自由定義，調查訪問了2,000人。結果顯示，有41%港人認為1,000萬是財富自由的門檻，其次有27%認為要5,000萬以上，只有14%人認為門檻是500萬。

(圖片來源：UNSPLASH)

調查中，再分析了認為1,000萬是財富自由門檻的受訪者，發現他們大多數每月收入約為2至3萬港元。而最多受訪者選擇的儲蓄佔收入比例為20%至40%，只有5分1人選擇40%至60%儲蓄收入比。

所以報告中以財富自由門檻1,000萬作例子，再以收入及儲蓄中位數推算，如果只靠儲蓄的話，要成功財富自由就需要用111年的時間！

(圖片來源：UNSPLASH)

如果大家要投資，最終目標是甚麼呢？買樓？退休？在港人的投資偏好方面，27%的人的投資目標是為了致富；有21%人為退休；只有18%人是為了置業。其餘人分別選擇自己的投資目標是享樂、家庭及進修。











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