職場

小薯茶水間

加入最愛專欄　 收藏文章　

2023-03-21Text: Sammy Leung

全球幸福指數排行榜2023出爐！呢個地方連續6年蟬聯第1名！香港名次又再跌？

#World Happiness Report #壽命 #荷蘭 #以色列 #冰島 #挪威 #新加坡 #人均GDP #全球幸福指數排行榜 #中國 #香港 #亞洲 #台灣 #盧森堡 #新西蘭 #瑞典 #丹麥 #瑞士 #排行榜 #聯合國 #芬蘭

　　「你幸福嗎？」近年來，全球因為疫情、戰亂、天災，不少人都陷入陰霾，但在處於這些苦難中，大家更體會到家人朋友的關心，甚至連陌生人都可能會幫你一把。聯合國最近公布了2023年的《全球幸福指數排行榜》（World Happiness Report），到底今次香港排名又有沒有下跌呢？

 

　　聯合國在20日公布了最新的《全球幸福指數排行榜》（World Happiness Report），在2020年至2022年多個地區收集數據，根據人均GDP、預期壽命、社會支持、經濟等因素評估。先看看《全球幸福指數排行榜》首10名的地方！

 

全球幸福指數排行榜

1.    芬蘭

2.    丹麥

3.    冰島

4.    以色列

5.    荷蘭

6.    瑞典

7.    挪威

8.    瑞士

9.    盧森堡

10.    新西蘭

 

 (圖片來源：UNSPLASH)

 

　　在首10名當中，芬蘭已連續6年蟬聯第一名，而第二三名分是丹麥及冰島，跟2022年的排名是一樣的。看看全球幸福指數排行榜的首十名，基本上沒有太大的變化，例如以色列由第9名衝上了第4。

 

 丹麥(圖片來源：UNSPLASH)

 

下一頁：睇埋其他常見地方及香港排名！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景► 火速報名

更多小薯茶水間文章
你可能感興趣
#World Happiness Report #壽命 #荷蘭 #以色列 #冰島 #挪威 #新加坡 #人均GDP #全球幸福指數排行榜 #中國 #香港 #亞洲 #台灣 #盧森堡 #新西蘭 #瑞典 #丹麥 #瑞士 #排行榜 #聯合國 #芬蘭
更多職場文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
貨幣攻略
連環爆雷
More
Share