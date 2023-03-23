2023-03-23Text: Kennis Wong
職場開心指數 | 過勞！無Work-life Balance！6成人工作意義只為錢！香港人返工開心嗎？僅僅合格！企業留人只能用錢？
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每逢返風落雨、公共交通工具受阻，總會看到有打工仔在電視新聞上表現一顆渴望上班的心！香港人有金句：「我的訴求就是上班」，但其實香港人是否真的喜歡上班？上班佔據生活大部分時間，感到不快樂怎麼辦？和富社會企業「香港開心D」去年以網上調查方式，收集了1,527份問卷，研究港人的職場開心指數。指數滿分為10分，調查結果顯示港人的職場開心指數僅得5.15分，屬於僅僅合格！40.5%受訪者表示工作「過勞」，31.5%更指因為工作而令生活失衡。
（圖片來源：劇集《夏天不上班》劇照）
「人人都返工，唔通人人都想返工？」調查中，有多於6成受訪者認為工作只是賺錢的途徑，換言之工作對大部分打工仔而言除了金錢，並沒有太大意義。有4成受訪者更認為最影響在職快樂感的是自評薪酬恰當度不足。他們衡量自己的工作量及表現後，認為自己現時的薪酬不成正比，從而使其快樂感下降。
（圖片來源：劇集《大叔的愛》劇照）
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