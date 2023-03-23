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英國國際高等教育機構 Quacquarelli Symonds 年度最新世界大學學科排名近日出爐，香港 9 間院校共有 178 個學科躋身全球首百強學科排名，雖較去年少 20 個，但仍佔總體 56%，與荷蘭並列第二，僅次於新加坡。

港大的牙醫學科、教育學及社會政策與公共行政更高踞全球十大學科，其中港大牙醫學今年繼續蟬聯全港排名最高的學科，與日本東京醫科齒科大學並列全球第 3，比去年微跌 1 位；港大的教育學維持全球第 8 的排名，社會政策與公共行政學則由去年的第 8 位跌至第 10 位。QS 指出，香港院校學科排名下跌的主因是僱主間聲譽指數及研究引用指數下跌。另外港大的語言學、地理學和建築學也打入全球 20 強學科排名，依次位列第 12、13 及 14 位。

（圖片來源︰The University of Hong Kong）

（圖片來源︰The University of Hong Kong）

單計上榜首百大世界大學學科排名的香港學府，中大以 41 個上榜學科，成為 9 所大專院校中數量最多的，不過今年只有第 16 位的護理學及第 20 位的傳播與媒體研究打入全球首 20 名；上榜 op 50的學科更減至 13 個。

（圖片來源︰The Chinese University of Hong Kong）



世界大學學科排名主要依據僱主聲譽、論文引用次數、國際研究網絡等 5 大指標進行排序，當中哈佛大學是全球擁有「世一」學科的學府，多達 14 個學科中排名第一，而麻省理工學院則有 11 個學科位列榜首位。

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