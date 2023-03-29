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大家平時有沒有將不用的物件回收的習慣呢？要為地球出一分力，除了減廢之外，更可以回收。而環境保護署在3月25日開始以屋苑為試點推出智能回收箱服務，大家可以體驗新的社區智能回收設施的同時，更可以獲取「綠綠賞」積分及兌換禮品，一起看看詳情吧！

環保署曾於2020年第四季推出「智能回收系統先導計劃」，在「綠在區區」數個設施設置智能回收箱。因為當時試驗反應正面，所以環保署去年中把智能回收應用點擴大至「綠在區區」所有「回收環保站」和「回收便利點」。

而最次環境保護署（環保署）將智能回收箱服務推入屋苑，未來會陸續增加智能回收應用點，包括大型屋苑、公共屋邨、鄉村、商場、大學、政府場地等，預計年中會增加至約100個回收應用點。

使用智能回收系統只需3步：

1. 攜帶指定回收物進行乾淨回收，記得回收之前留意該地的智能回收箱有沒有回收物限制

2. 到智能回收應用點，進行自動測量及記錄各類回收物重量

3. 自動計算及儲存「綠綠賞」積分和兌換禮品

現時25個智能回收系統地點（截至 2023年3月25日）

港島

● 耀東邨

● 小西灣邨

九龍

● 奧海城二期

● 綠在深水埗（深水埗通州街339號）

● 帝景峰

● 慈康邨

● 綠在觀塘（九龍灣常怡道27號）

● 牛頭角上邨

● 秀茂坪南邨

● 順緻苑

● 匯景花園

新界

● 綠在葵青（青衣担杆山路12號）

● 華景山莊

● 翠豐臺

● 綠在屯門（屯門屯義街9號）

● 綠在元朗（天水圍天華路65號）

● 綠在大埔（大埔大華街25號）

● 寶雅苑

● 西徑村

● 綠在沙田（石門安平街10號）

● 綠在西貢（將軍澳寶琳里3號）

● 綠在西貢墟 - 調景嶺店（將軍澳澳景路88號維景灣畔3期低層地下2樓A1舖）

● 綠在離島（大嶼山東涌松滿路1號）

● 逸東（一）邨

● 逸東（二）邨

下一頁：即睇「綠綠賞」積分+兌換禮品







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