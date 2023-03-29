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2023-03-29Text: Sammy Leung

環保署智能回收箱服務入屋苑！3 Steps回收+兌換綠綠賞禮品！儲幾多分可換頂級香米？即Check 25個智能回收地點、積分兌換

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　　大家平時有沒有將不用的物件回收的習慣呢？要為地球出一分力，除了減廢之外，更可以回收。而環境保護署在3月25日開始以屋苑為試點推出智能回收箱服務，大家可以體驗新的社區智能回收設施的同時，更可以獲取「綠綠賞」積分及兌換禮品，一起看看詳情吧！

 

　　環保署曾於2020年第四季推出「智能回收系統先導計劃」，在「綠在區區」數個設施設置智能回收箱。因為當時試驗反應正面，所以環保署去年中把智能回收應用點擴大至「綠在區區」所有「回收環保站」和「回收便利點」。

 

 

　　而最次環境保護署（環保署）將智能回收箱服務推入屋苑，未來會陸續增加智能回收應用點，包括大型屋苑、公共屋邨、鄉村、商場、大學、政府場地等，預計年中會增加至約100個回收應用點。

 

使用智能回收系統只需3步：

 

　　1.    攜帶指定回收物進行乾淨回收，記得回收之前留意該地的智能回收箱有沒有回收物限制

　　2.    到智能回收應用點，進行自動測量及記錄各類回收物重量

　　3.    自動計算及儲存「綠綠賞」積分和兌換禮品

 

 

現時25個智能回收系統地點（截至 2023年3月25日）

 

港島

●　耀東邨

●　小西灣邨

 

九龍

●　奧海城二期

●　綠在深水埗（深水埗通州街339號）

●　帝景峰

●　慈康邨

●　綠在觀塘（九龍灣常怡道27號）

●　牛頭角上邨

●　秀茂坪南邨

●　順緻苑

●　匯景花園

 

新界

●　綠在葵青（青衣担杆山路12號）

●　華景山莊

●　翠豐臺

●　綠在屯門（屯門屯義街9號）

●　綠在元朗（天水圍天華路65號）

●　綠在大埔（大埔大華街25號）

●　寶雅苑

●　西徑村

●　綠在沙田（石門安平街10號）

●　綠在西貢（將軍澳寶琳里3號）

●　綠在西貢墟 - 調景嶺店（將軍澳澳景路88號維景灣畔3期低層地下2樓A1舖）

●　綠在離島（大嶼山東涌松滿路1號）

●　逸東（一）邨

●　逸東（二）邨

 

下一頁：即睇「綠綠賞」積分+兌換禮品

 

 

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