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你每日會花多少時間在網絡世界上呢？網上看影片、聽歌、購物、看新聞，我們的生活總離不開網絡。但大家的網絡安全意識又是否足夠？香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）在2022年共處理8,393宗網絡保安事故，比2021年上升9%！最近消委會測試了32款Windows及MacOS操作系統的網絡安全軟件，結果發現不少免費型號表現優秀，部分更可媲美收費軟件！即睇今次的網絡安全軟件測試結果！有無你用開嗰款？

消委會測32款Windows及MacOS操作系統網絡安全軟件

今次測試由國際消費者研究及試驗組織（International Consumer Research & Testing，簡稱ICRT）統籌進行，32款Windows及MacOS操作系統網絡安全軟件包括：

22款樣本適用於Windows 視窗系統（15款為收費型號、6款為供個人用戶免費使用的型號、1款為內置於Windows的操作系統）

10款樣本適用於MacOS系統（7款為收費型號、3款為供個人用戶免費使用的型號）



而測試的Windows系統會採用較多用戶使用的Windows10系統；另外，全部樣本在安裝過程中都會先自動關閉Windows內置的防衞功能，意味住防衞惡意程式這一部分完全交由測試的軟件樣本負責。





圖片來源：Unsplash@Clint Patterson





圖片來源：Unsplash @Howard Bouchevereau



消委會測試網絡安全軟件│比較收費及免費軟件功能

先看看收費產品的功能方面，收費的主要是功能較豐富的網絡安全套裝，更會有額外功能，好像是銀行網頁保護、過濾垃圾郵件等。這些收費產品一般都有一段時間免費試用，消費者可以考慮過才購買。

而免費產品功能上以防病毒及防間諜程式為主，個別型號會有防火牆。使用免費版本的會收到使用升級收費產品的宣傳，新付費用戶會有折扣，當使用期過後便會以原價收費，不續用升級收費產品的話要通知開發商。

下一頁：消委會測試網絡安全軟件│哪些在阻止惡意程式、手動掃描偵察惡意程式表現最好？







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