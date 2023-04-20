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2023-04-20Text: Sammy Leung

大忙人必知！恒生銀行調整分行服務時間：平日延長半小時！即睇不同分行、商務理財中心最新營業時間！

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　　最近，恒生銀行調整了分行於星期一至五的營業時間，你又知不知道呢？這對於一些常要去銀行處理事務的人來說，真的是一大福音，時間可以鬆動點，不用太趕。到底恒生銀行調整了哪些分行的營業時間呢，即睇更改詳情！

 

圖片來源：恒生銀行

 

　　恒生銀行最近宣布，由2023年4月17日（星期一）起，部分分行於星期一至五的營業時間會改為下午5時關門，即比之前營業多半小時，調整了的營業時間如下：

 

地面分行／港鐵站辦事處

營業時間：

星期一至五上午 9 時至下午 5 時

星期六 上午 9 時至中午 12 時

 

大學分行

營業時間：

星期一至五 上午 9 時至下午 5 時

星期六 休息

 

流動分行

營業時間：

星期一至五 上午 9 時30分至下午 5 時

星期六 休息

 

圖片來源：恒生銀行

 

商務理財中心（設有櫃位服務）

營業時間：

星期一至五 上午 9 時至下午 5 時

星期六 休息

 

詳情可以留意官方網站

 

 

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