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2023-05-02Text: Louise Yuen

港車北上懶人包 | 內地自駕遊必睇！6.1起開放申請「港車北上」！幾時抽籤？申請所需文件？收費？可逗留幾耐？

#打工仔 #港車北上 #私家車 #港珠澳大橋口岸 #港珠澳大橋 #運輸署 #電子牌證 #等效先認 #保險

　　就算沒有內地車牌，香港私家車日後也能直接往返內地！港府及廣東省公安廳昨日（1 日）公布，「港車北上」計劃將於 7 月 1 日起實施，讓香港居民以自駕方式經港珠澳大橋口岸來往香港與廣東省，不論是北上出 trip、探親或旅遊都方便。合資格的香港私家車可於 6 月 1 日開始網上申請「港車北上」，推出初期每個工作天共設 200 至 300 個申請名額。大家需先透過指定網站登記電腦抽籤，只有「中籤」者才能在 72 小時內向本港運輸署提交申請，獲批准的車輛將獲運輸署發出封閉道路通行許可證，以及內地的電子牌證。

 

 

　　港府近日公布「港車北上」申請詳情，計劃初期就接受申請數目設置上限，並將以電腦抽籤方式分配。申請人需先透過「港車北上」指定網站（按此）登記電腦抽籤，首輪抽籤報名日期為 5 月 29 日及 30 日，並於 5 月 31 日公布抽籤結果。中籤者可在 6 月 1 日上午 9 時起按電腦系統隨機分配的日期於指定時間內遞交「港車北上」的申請。

 

 

　　開放申請後首星期每個工作天接受 200 個申請，由第二星期起每個工作天接受 300 個申請，及後有機會逐步提升接受申請數目。

 

下一頁︰申請「港車北上」 Q & A

 

 

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