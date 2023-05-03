加入最愛專欄 收藏文章

「素顏」一詞，大家一定不會陌生，但「素顏採用」大家又有沒有聽過？今年日本Twitter趨勢曾經出現「素顏採用」這個關鍵字，令到很多網民都十分好奇，到底「素顏採用」是指沒有化妝，還是有其他意思呢？立即看看到底這個詞代表些甚麼！

《未生》劇照

一聽到「素顏」，大家都會知道是說沒有化妝的樣子，但原來這個詞語都可以應用公司聘請準則上，說到這裏，可能各位HR可能已經猜到「素顏採用」意思。日本Twitter早前出現了「素顏採用」這個關鍵字，原來這一詞是來自一間IT 企業的「請人」方法。

《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》劇照

「素顏採用」並不是要求大家不化妝去見工，而是用最真實的面貌去Interview。公司在面試時會要求面試者提供自己的的社交平台，即是Instagram、Facebook、Twitter等等。原因是公司可以從面試者的社交平台去看到他們最真的一面，好像是到底這個人有甚麼喜好、平時喜歡分享些甚麼；性格特質方面，面試者是外向還是內向、想法又是甚麼等等。

《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》劇照

雖然公司指，這可以看到面試者和公司的合不合。但不少日本網民就認為這會出現了一個問題，就是這個方法會揭露自己的私生活，十分赤裸、相當可怕。相信大家都會有一些事情不想給公司、同事或者是陌生人知道，但如果公司HR使用了「素顏採用」，大家平時的生活就會成為面試中的一環，連私下生活都要戰戰競競。

《未生》劇照







etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多