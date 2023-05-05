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覺醒文化在外國出現，最初針對種族歧視，後來到社會不平等、性別和性取向等。而最近，有外國媒體報導，Google的英國分部發布一份員工新指引，內容主要要求開發人員在編碼時，不要使用某些有機會涉及性別歧視或欠缺包容性的日常用語。這到底是怎麼一回事呢？

近日，有多間外國媒體報導指，Google向開發部員工發了編輯指南，當中不建議使用一些日常用語，例如：

● You Guys

● Man Hours

● Blackhole

● Blacklist

● Whitelist

● Black Box

● Chubby

● Crazy

● Mad

在員工新指引中，更有不少建議用詞，「You Guys」（你哋）可以改為「Everyone」（每個人）及「Folks」（人們）；「Man Hours」（工時）可以「Person Hours」（工時）代替。新指引可以減少使用有關性別的語言或欠缺包容性的用語。

圖片來源：UNSPLASH

Google則回應，指引不是在工作場所上禁止言論，這份文件是向開發人員提供清晰一致的編輯指南，並不是新鮮的事，更指Apple同Microsoft幾間軟件公司也有類似做法。Google指這份編輯指南可以令到幫助軟件開發人員的編碼語言更具包容性，並刪去一些有機會涉及歧視的用語。

不過，有Google員工向外國媒體表示，大家都太忙，需要專注在工作上，根本沒有時間去理會這份新指引，更沒有時間去擔心這些使用多年的用語會否令一些人不高興。

大家又怎樣看這件事呢？







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