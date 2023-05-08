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Android 手機用戶留意！對比 iPhone 的 iOS 作業系統，Android 手機的確擁有較大自由度，例如可自行下載心水鍵盤、設計桌面，甚至不用 Play Store 直接加入 APK 檔案來安裝應用程式（App），不過這種方便卻讓手機有機會被惡意程式入侵！有網絡安全機構最近發現不少美顏相機、桌布、影片相片編輯 App 暗藏木馬病毒及惡意程式，導致個人資料外洩及擅自偷錢付費，一旦發現自己下載了相關 App，記得盡快刪除及清理所有有關暫存檔案。即睇藏有手機病毒 App 最新名單。

（圖片來源︰unsplash.com）

擅自偷錢付費！11款美顏相機、照片編輯App藏木馬病毒

網絡安全公司卡巴斯基（Kaspersky）最近在 Google Play 商店發現 11 款 App 暗藏木馬病毒「Fleckpe」，當中大多是美顏相機、桌布、影片相片編輯器，自 2022 年起就有超過 62 萬名用戶下載。這些病毒會擅自在 App 內訂閱每月或一次性的付費服務，直至用戶收到帳單才發現自己的帳戶被盜用訂閱簽帳。

目前這 11 款手機 App 在卡巴斯基公布安全報告後已被下架，但研究人員提醒「Fleckpe」木馬病毒可能已被安裝到其他尚未被發現的 App 中，所以實際藏有病毒 的 App 數量可能更多，Android 用家需小心留意。

11 款暗藏 Fleckpe 木馬病毒App︰

1. Beauty Camera Plus （美顏相機）

2. Beauty Photo Camera （美顏相機）

3. Beauty Slimming Photo Editor （照片編輯）

4. Fingertip Graffiti （塗鴉遊戲）

5. GIF Camera Editor （製作 GIF）

6. HD 4K Wallpaper （高清桌布）

7. Impressionism Pro Camera （照片編輯）

8. Microclip Video Editor （影片編輯）

9. Night Mode Camera Pro （夜間拍攝相機）

10. Photo Camera Editor （照片編輯）

11. Photo Effect Editor （照片編輯）

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