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陸續收到稅局的「綠色炸彈」了吧！稅務局近日發出約 240 萬份 2022／23 課稅年度個別人士報稅表，打工仔今個 5、6 月都忙於報稅、填免稅額，不知這年度又需繳交多少稅款。 不過大家其實可以參考上個年度的入息組別平均稅款，預算自己交的稅款整體來說算多或少！



稅務局最新稅務年報公布，2021／22 年度全港 182 萬名薪俸稅納稅人共繳交 756 億元稅款，當中七成半（約 20.4 萬人 ）是來自百萬年薪以上的納稅人，佔整體納稅人數一成多，貢獻逾約 570 億元。當中3,243 名千萬年薪的「打工皇帝」更貢獻逾 570 億元稅款，即每人平均交稅 388 萬元，為所有入息組別之冠！



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如果按年薪 40 萬元入息組別劃分「中產」，在全港 182 萬納稅人當中，多達 51 % 人年薪低於 40 萬元，所交稅款僅約 8.6 億元，佔整體薪俸稅收 1.1%。而年薪 20 萬至 30 萬的納稅人人數最多，有約 40.7 萬人，佔整體 22.37 %，人均納稅低至 35 元。年薪不多於 20 萬元的納稅人則達 20.9 萬人，與佔整體納稅人數約一成，不需納稅。







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