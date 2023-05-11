加入最愛專欄 收藏文章

不少女士即使建立了自己的家庭，生兒育女後都會繼續工作。部分女士可能想有自己的事業，有些人就想幫補生計。一年一度的母親節快到了，你有沒有關心過仍在工作的母親？身為在職媽媽，你也有感受到勞苦嗎？近日台灣求職網yes123就發布「職場媽媽疲勞指數」，發現職場媽媽的生活疲勞指數平均達78.5分！究竟令人最疲勞的工作是甚麼？ 她們因為甚麼事情感到疲勞？即睇調查結果！

職場媽媽疲勞指數 | 5大最疲勞行業公開！在職媽媽每天平均工作超過10小時？

大部分在職媽媽白天要上班，放工後又要立即回家處理家務、照顧子女，yes123求職網訪問了1,237名有子女的在職女性，發現她們的生活疲勞指數平均落於78.5分，她們每日平均工作10.7小時，即是假如早上9時開始上班，普遍都需要晚上7時才能下班！有2成多的人更指自己一天可能工作12小時。一般上班族回家後可能都能立刻休息，但在職媽媽下班後亦不能即時放鬆，她們可能還需要煮飯等，簡直猶如打了兩份工！

（圖片來源：Netflix《Workin’ Moms》海報）

各行各業都有難處，但講到最疲勞工作的Top 5有哪些行業呢？根據調查，第5位為「批發零售與貿易」，有79.6分，而第4位則是81.1分的「金融保險與會計統計」，第3及第2名分別是「醫護與生物科技」（82.3分）及「餐飲住宿與休閒旅遊」（83.8分），而最疲勞的工作就是「大眾傳播與公關廣告」，有85.4分！身為在職媽媽的你或你的媽媽有沒有在這些行業工作？如果有，真的要好好關心自己或你的在職媽媽！

下一頁：在職媽媽於職場及家庭上都有焦慮！自評母親表現只是僅僅合格？







etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多