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2023-05-11Text: Louise Yuen

Google I/O懶人包｜Google工具AI更新5大亮點！自動寫完整電郵/ 文書工具生成圖像、計劃表/新執相功能媲美Photogshop？

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一年一度的 Google I/O開發者大會剛於 5 月 11 日開鑼，大家最關心的一定是旗下軟體如何加入近月大熱的人工智能（AI）功能，與  ChatGPT 一較高下。對打工仔而言，最貼身一定是 Gmail 及 Workspace 工具，未來只要用新AI功能就可以自動編寫電郵、生成文章、圖像及表格，甚至能按文字描述自動製圖！Google Photos 全新 AI 執相功能更媲美Photogshop，可以改變構圖、補足拍攝不到部份，超強！Google Map、Google Search 同樣推出 AI 功能的更新，即睇 Google I/O 5 亮點！
 


Google I/O亮點01｜新AI功能「Help me write」自動編寫電郵


　　打工仔最常用的 Gmail 早在 2017 年起引入 AI 技術，像「Smart Reply」功能可以按分析到的電郵內容提供回覆短句選擇；後來發展至「Smart Compose」，輸入文字後系統便會自動續寫句子，並以灰色字體顯示，方便大家快速完成句子。隨住近年文章生成工具 ChatGPT 興起， Gmail 也推出最新「Help me write」功能，只要簡單輸入一句指令，系統不只能自動生成一篇完整的電郵草稿，可以像 ChatGPT 般要求 AI 將電郵寫得更加詳盡，更自動書寫電郵的上款、下款、祝頌語等。

 


Help me write


下一頁︰「Duet AI」自動生成文章／圖像／表格！

 

 

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