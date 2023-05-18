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各位打工仔，你快樂嗎？相信這樣問的話，大多香港的打工仔都會話：「唔使返工就最開心！」但是，大家為了生計，不上班是不可能的。疫情放緩，大家上班的心情想必沒有上年那麼糟糕。大家今年上班心情有變好嗎？早前，本港大型求職平台CTgoodjobs公布了「2023年香港上班族工作快樂指數」，到底香港打工仔快樂指數拿多少分？壓力指數有幾高？在哪一區上班最令打工仔滿意呢？

本港大型求職平台CTgoodjobs在2月透過網上問卷形式，訪問了來自24個行業的打工仔，一共收到1,587份答覆。先看看他們的工作時數有多長！如果不包括食飯時間，超過6成的受訪者的每周平均工作時數為 40至49小時，以五天工作制為例，即是他們每天工作的時數約8至9.8小時。而竟然有7%的受訪者每周平均工作時數60小時或以上，工時相當長！

好！先公布工作快樂指數，10分為滿分，香港上班族平均工作快樂指數為4.97分。別看工作快樂指數不合格，其實已比上年提升了0.47分！仔細看各年齡層上班族的工作快樂指數就會發現，最低分的是23至30歲的打工仔，有4.78分；而最高分的年齡層為50歲以上的打工仔，有5.37分。

而不同學歷上班族的工作快樂指數方面，博士學歷的上班族的工作快樂指數是最低的，只有4.67分；其次就是4.71分的中學或以下學歷上班族。原來不一定較高學歷的人，工作快樂指數就愈高！

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