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Green is the new black！本港唯一包飲品回收廠 Mil Mill 喵坊的「喵巴士」回收車，繼早前增設鞋子、膠樽回收服務，近日再加碼收集大家的易潔鑊，並加以翻新維修，即睇回收時間表！

Mil Mill 喵坊最近與 GreenRpan 綠惜廚合作，由喵巴士回收需要維修的易潔鑊，再交由 GreenRPan 為塗層受損壞的易潔廚具重新噴上易潔塗層，減廢節能，實行廚具再用，翻新費用由$120 至 $180 不等，鋁鑊、不鏽鋼鑊都可以！喵巴士同時也可回收易潔鑊，GreenRPan 會免費翻新後作公開轉贈，幫助有需要人士。要留意，易潔鑊翻新活動只限 5 月 28 日於指定地點收集，翻新後可於 7 月 23 日相同時間、地點於喵巴士取回。

易潔鑊翻新活動時間表︰

28／5 星期日 11am-1pm : 康怡花園（太古）—康盛街E座斑馬線路口

28／5 星期日 3pm-5pm : 龍蟠苑 （鑽石山）—龍璋閣對出空地

詳情︰

GreenRpan 綠惜廚 greenrpan.com 查詢







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