職場

小薯茶水間

加入最愛專欄　 收藏文章　

2023-05-30Text: Louise Yuen

Uber失物認領指數2023出爐！最常見失物三甲竟無銀包電話？邊樣no.1？漏低按摩椅、電視遙控器未算最離奇？即睇各式失物排行榜

#打工仔 #Uber #失物認領 #銀包 #電話 #失物 #按摩椅 #電視遙控 #金華火腿

　　很多人試過乘搭交通工具時不小心把個人物品遺留在車上，Uber 香港日前公布最新失物認領指數，以往手機、銀包、相機都是最常見的失物，今年衣物竟一躍成為最常被遺留物品的榜首。隨身物品佔失物的大多數不難理解，今年 Uber 還發現乘客把紙巾包裹的牙套、公司印章、電視遙控器，甚至按摩椅都遺留在車上，失物種類可說是千奇百趣。報告更細數乘客「最健忘日子及時段」，繼續睇 Uber 失物認領指數報告詳情！

 

（圖片來源︰Uber）

 

【Uber 失物認領指數】10 大最常見失物：

 

1. 衣物

2. 耳機&喇叭

3. 背包&袋

4. 雨傘

5. 珠寶&手錶&化妝品

6. 電話&相機

7. 平板電腦&書籍

8. 筆記型電腦

9. 銀包

10. 電子煙

 

下一頁︰按摩椅、電視遙控非最離奇失物！公開「最健忘日子及時段」！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

更多小薯茶水間文章
你可能感興趣
#打工仔 #Uber #失物認領 #銀包 #電話 #失物 #按摩椅 #電視遙控 #金華火腿
更多職場文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
連環爆雷
大國博弈
More
Share