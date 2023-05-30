加入最愛專欄 收藏文章

很多人試過乘搭交通工具時不小心把個人物品遺留在車上，Uber 香港日前公布最新失物認領指數，以往手機、銀包、相機都是最常見的失物，今年衣物竟一躍成為最常被遺留物品的榜首。隨身物品佔失物的大多數不難理解，今年 Uber 還發現乘客把紙巾包裹的牙套、公司印章、電視遙控器，甚至按摩椅都遺留在車上，失物種類可說是千奇百趣。報告更細數乘客「最健忘日子及時段」，繼續睇 Uber 失物認領指數報告詳情！

（圖片來源︰Uber）

【Uber 失物認領指數】10 大最常見失物：

1. 衣物

2. 耳機&喇叭

3. 背包&袋

4. 雨傘

5. 珠寶&手錶&化妝品

6. 電話&相機

7. 平板電腦&書籍

8. 筆記型電腦

9. 銀包

10. 電子煙

下一頁︰按摩椅、電視遙控非最離奇失物！公開「最健忘日子及時段」！







etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多