2023-05-30Text: Louise Yuen
Uber失物認領指數2023出爐！最常見失物三甲竟無銀包電話？邊樣no.1？漏低按摩椅、電視遙控器未算最離奇？即睇各式失物排行榜
很多人試過乘搭交通工具時不小心把個人物品遺留在車上，Uber 香港日前公布最新失物認領指數，以往手機、銀包、相機都是最常見的失物，今年衣物竟一躍成為最常被遺留物品的榜首。隨身物品佔失物的大多數不難理解，今年 Uber 還發現乘客把紙巾包裹的牙套、公司印章、電視遙控器，甚至按摩椅都遺留在車上，失物種類可說是千奇百趣。報告更細數乘客「最健忘日子及時段」，繼續睇 Uber 失物認領指數報告詳情！
（圖片來源︰Uber）
【Uber 失物認領指數】10 大最常見失物：
1. 衣物
2. 耳機&喇叭
3. 背包&袋
4. 雨傘
5. 珠寶&手錶&化妝品
6. 電話&相機
7. 平板電腦&書籍
8. 筆記型電腦
9. 銀包
10. 電子煙
下一頁︰按摩椅、電視遙控非最離奇失物！公開「最健忘日子及時段」！
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