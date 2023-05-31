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城市土地學會（ULI）發布最新《2023亞太住宅可及性指數報告》，結果顯示以樓價中位數來說，新加坡的私人住宅價格和租金已經超越香港，冠絕亞太區 45 個主要城市，樓價中位數幾多？甚麼原因令香港樓價大跌？

ULI 今次研究了亞太區 8 個國家和地區，包括新加坡、中國、日本、南韓、澳洲、印度、越南、菲律賓等 45 個主要城市，當中發現新加坡私宅的樓價中位數為 120 萬美元（約 936 萬港元），比出名樓價高企、中位數達 116 萬美元（約 905 萬港元）的香港更高。報告指，主要原因是香港人口減少、按揭利率上升，導致樓價在 2022 年大幅下跌，甚至回到 2017 年水平！即使如此，新加坡政府向當地居民提供更易負擔的組屋，令新加坡人置業比率接近 90%，而組屋價格也不高，中位數約為家庭收入中位數的 4.7 倍，遠低於香港的 18.8 倍。

新加坡（圖片來源︰unsplash）

若以每平方米樓價計算，香港的私樓售價依然是亞太區當中最貴，每方米高達 1.97 萬美元（約15.34 萬港元），緊隨其後則有深圳和新加坡，分別為 1.87 萬元（約 14.59 萬港元）及 1.71 萬元（約 13.34 萬港元）。

香港（圖片來源︰unsplash）







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