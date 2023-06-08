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2023-06-08

大灣區 | 長者免費搭車！照攞香港津貼！享多項公共服務！居內地港人勁多福利？即睇「港澳台居民居住證」申請方法！

#打工仔 #港澳台居民居住證 #大灣區 #長者 #移居 #福利 #交通 #高齡津貼 #長者生活津貼

　　大灣區發展愈來愈蓬勃，處處機遇令不少港人都考慮移居內地，年輕人在地升學、就業、投資，長者則渡假享福。當局為了吸引更多港澳台居民到大灣區發展，更推出《港澳台居民居住證》，令大家可以享受當地福利，包括交通、醫療及教育等！即睇如何申請及福利詳情！

 

港人居大灣區享「3項權利、6項基本公共服務、9項便利」！

 

　　當考慮移居另一個地方時，其中一項最關注的是當地福利。國務院早於2018年公布持有《港澳台居民居住證》的居民可以享有「3項權利、6項基本公共服務、9項便利」，基本上滿足了大家「衣食住行」的需求，以及娛樂等。

 

「3項權利」

  1. 享受勞動就業
  2. 參加社會保險
  3. 繳存、提取和使用住房公積金

 

「6項基本公共服務」

  1. 義務教育
  2. 基本公共就業服務
  3. 基本公共衛生服務
  4. 公共文化體育服務
  5. 法律援助和其他法律服務
  6. 國家及居住地規定的其他基本公共服務

 

「9項便利」

  1.  乘坐國內航班、火車等交通運輸工具
  2.  住宿旅館
  3.  辦理銀行、保險、證券和期貨等金融業務
  4. 與內地（大陸）居民同等待遇購物、購買公園及各類文體場館門票、進行文化娛樂商旅等消費活動
  5. 在居住地辦理機動車登記
  6. 在居住地申領機動車駕駛證
  7. 在居住地報名參加職業資格考試、申請授予職業資格
  8. 在居住地辦理生育服務登記
  9. 國家及居住地規定的其他便利

 

（圖片來源：晴報）

 

下一頁：長者享免費乘車！移居不代表放棄香港津貼？

 

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