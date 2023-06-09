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辛苦工作半輩子，都是為了未來退休可以有更好的生活，但大家有沒有計好自己退休後的開支，提早作一個打算呢？早前香港財務策劃師學會發布了最新的「香港退休開支指數」，當中提到了退休人士每月真實退休開支比上年上升了，更有機會需要壓低消費以迎合退休生活。即睇香港的退休指數！

相信每個打工仔都想提早退休，可以不用再工作，但若果大家沒有好好計劃好自己退休生活，你的積蓄又能否足夠退休後的開支呢？香港財務策劃師學會已由2020年起開始公布「香港退休開支指數」，早前公布了一項最近的「香港退休開支指數」，調查了約 300名55至 74歲無領取需政府審核的社會福利的已退休人士，而這些人士退休前個人收入達$18,000或以上。而2022年退休指數的計算方法會參考香港政府統計處的綜合消費物價和開支權數，以2020 年為基數年及以100為基數。

圖片來源：Unsplash@Chi Hung Wong

退休開支微升至$13,800 退休收入不理想

在最新的報告中指出，2022年每月真實退休開支為$13,800，指數為118.8；較2021年的$13,500增加$300。而香港財務策劃師學會指出，這是因為香港人的被動收入減少令到大家都會謹慎消費。

近4成受訪者的收入不及退休前的一半；而只有28%退休人士達到經濟合作與發展組織（OECD）建議替代率（即收取退休前收入的七成），這令到很多人需要壓低自己的消費以配合退休生活。

對退休生活滿意度下降 2成人有意移居外地

對於退休生活，受訪者的滿意度是一年比一年低的，由2020年的75%，2021 年的74%，2022年下降至68%，香港財務策劃師學會指出這是受國際金融市場大幅波動的影響。而認為自己財務狀況穩健的受訪者更創了三年新低，只有32%，比2021 年的 49%，跌17%。另外，這些受訪的退休人士移居外地意欲增加，近2成人有意到移居外地，較2021年大幅增加11%。而對身後事安排，可能中國人普遍思想保守，只有2成受訪者已設立「平安三寶」包括：「預設醫療指示」、「持久授權書」及「遺囑」。







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