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美國數據諮詢機構 Altrata 早前發布年度《億萬富翁調查報告》，按地域、國家、城市、年齡等因素分析億萬富翁的人口普查數據，發現全球億萬富翁最新年齡中位數為 67 歲，比過去 5 年有所增加，當中接近半數人為 50 至 70 歲，逾四成人則超過 70 歲，相對年輕的 50 歲以下億萬富翁則僅佔整體人數 10%。

● 少於50歲︰9.5%

● 50至70歲︰48.2%

● 70歲以上︰42.2%

報告提及，不同年齡層的億萬富翁均有不一樣的主要財富來源，而銀行及金融業是全球億萬富翁的主要致富來源，像 70 歲以上的億萬富翁靠金融業（18%）、工業集團（11%）和地產（8.3%）創造財富；50 至 70 歲億萬富翁的財富亦來自銀行、金融業（24%）工業集團（8.3%）；50 歲以下的年輕億萬富翁則略有不同，21%人從銀行及金融業致富，另一邊廂也有 20% 人於科技領域起家致富，現年 39 歲的 Meta 行政總裁朱克伯格（Zuckerberg）也是其中一員。

（圖片來源︰unsplash）

報告發現，財富市場受俄烏戰爭、通脹上升、貨幣緊縮影響，全球億萬富翁人數按年下跌 3.5% 至 3,194 位，是 2018 年以來首次錄得跌幅，億萬富翁的淨資產總額則下降 5.5 %至 11.1 兆美元，為過去 10 年中第二大的年度跌幅。尤其是從事零售、能源、科技、醫療保健等行業的億萬富翁財富在 2022 年陷入困境，但從事航運、食品和飲料、建築、航空航天和國防範疇的億萬富翁財富卻有所增長。

（圖片來源︰unsplash）

全球最多億萬富豪城市！香港排第二位

至於十大最多億萬富翁城市的名單與去年相同，擁有全球競爭力最強金融中心的紐約仍然排行榜首，以 136 位成為全球億萬富豪數量之冠城市。香港則緊隨其後，排名第二，多達 112 位；其次是第三位的三藩市，有 84 位。而北京、深圳也打入十強，分別排第 6 位及第 9 位。頭 15 個億萬富翁城市當中，只有新加坡及莫斯科的億萬富翁人數增加，位列第 8 的新加坡人數更增幅最多，大增 8% 至 54 人。

（圖片來源︰unsplash）

整體而言，美國繼續成為全球億萬富翁人數最多的國家，高達 955 人，中國以 357 人屈居第 2，德國則排名第 3，有 173 人。

10大最多億萬富翁城市名單

1. 紐約（136）

2. 香港（112）

3. 三藩市（84）

4. 莫斯科（76）

5. 倫敦（75）

6. 北京（61）

7. 洛杉磯（58）

8. 新加坡（54）

9. 深圳 （42）

10. 孟買（39）







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