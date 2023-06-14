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「我夢想係發達！」不少人由細到大都想變成有錢人，但想白手興家真的不是一件易事。胡潤研究院早前公布了「2023胡潤全球白手起家女企業家榜」，當中有3位香港人入選了百名之內？到底今年誰是第一名呢？而40歲以下的年輕女富豪中，又有哪些人呢？即睇「2023胡潤全球白手起家女企業家榜」！

胡潤研究院早前發布了「2023胡潤全球白手起家女企業家榜」，當中列出了全球白手起家的女企業家，而她們的財富計算截止日期為2023年1月16日。

「2023胡潤全球白手起家女企業家榜」Top10

第1名：Diane Hendricks（美國），財富有1,150億元人民幣，約1,258億元港幣

第2名：吳亞軍（中國），財富有750億元人民幣，約820億元港幣

第3名：鍾慧娟（中國），財富有625億元人民幣，約683億元港幣

第4名：陳麗華（中國），財富有565億元人民幣，約618億元港幣

第5名：簡軍（中國），財富有525億元人民幣，約574億元港幣

第6名：Denise Coates（英國），財富有495億元人民幣，約541億元港幣

第7名：王來春（中國），財富有490億元人民幣，約536億元港幣

第8名：Tatyana Bakalchuk（俄羅斯），財富有475億元人民幣，約519億元港幣

第9名：趙燕（中國），財富有460億元人民幣，約503億元港幣

第9名：程雪（中國），財富有460億元人民幣，約503億元港幣

Diane Hendricks(圖片來源：abcsupply.com)

「2023胡潤全球白手起家女企業家榜」的第一位是美國ABC Supply的Diane Hendricks，76歲的她以1,150億元人民幣登上榜首，比去年上升5位。而第二名是龍湖集團的吳亞軍，上一年是第一名。翰森製藥的鍾慧娟以625億元人民幣，登上今年的第三位。

最多女富豪以發展醫療健康

到底這些白手興家女富豪的行業多數是甚麼呢？主要三大行業，第一位是醫療健康，第二位是消費品，而第三位是零售，而其他依次為軟件與服務、能源、傳媒與娛樂、食品與飲料、房地產等等。

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