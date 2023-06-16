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品牌數據與分析公司Kantar日前發佈2023年全球最具價值品牌排行榜！首10名大多都是家傳戶曉，甚至常惠顧的品牌巨頭！而中國亦有品牌榜上有名，多個品牌躋身100強，其中一個更位列第7名！即睇排行榜焦點！

Top 10普遍比去年倒退？

Kantar將各大品牌的財務估價（Financial Value $）乘以品牌貢獻（Brand Contribution %），得出其品牌價值，而今年的十大最具價值品牌「粒粒巨星」，大家可能對他們的名稱都耳熟能詳，甚至是其忠實粉絲！Apple憑著$8,804.55億美元位居榜首，而Google及Microsoft則位於第2及第3名。不過，它們與Apple的品牌價值相距甚遠，分別為$5776.83億美元及$5,018.56億美元；而Top 10中，只有第10名的Coca-cola有所增長，品牌價值對比2022年增加了8%，令它能夠重返10強地位。其餘的品牌都是負增長或維持不變，跌Watt最勁的是第4位的Amazon及第7位的騰訊，減了34%，而第1位的Apple則跌了7%。

（圖片來源：Unsplash）

全球最具價值品牌排行榜Top 10

1. Apple 蘋果：$8,804.55億美元

2. Google 谷歌：$5,776.83億美元

3. Microsoft 微軟：$5,018.56億美元

4. Amazon亞馬遜：$4,687.37億美元

5. McDonald’s 麥當勞：$1,911.09億美元

6. VISA：$1,690.92億美元

7. Tencent 騰訊：$1,410.20億美元

8. Louis Vuitton（LV）：$1,248.22億美元

9. MASTERCARD 萬事達卡：$1,106.31億美元

10. Coca-cola 可口可樂：$1,061.09億美元

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