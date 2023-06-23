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大家有沒有發覺最近收到愈來愈多不明的 WhatsApp 訊息及陌生來電，推銷電話或騙徒短訊日日重複地出現，難免令人感到煩厭。WhatsApp 為了加強保護用戶訊息私隱，最近推出 2 個全新私隱功能，包括將不明來電者設為靜音及私隱設定檢查，幫大家稍為攔截一下以 WhatsApp 打出的垃圾電話。

Whatsapp全新私隱功能 01｜將不明來電者設為靜音

Whatsapp 最近推出將不明來電者設為靜音功能，可以自動濾除垃圾內容、詐騙內容，以及不明人士的來電。大家首先要在 Whatsapp 中的私隱設定開啟「自動拒絕不明來電」，以後收到這類來電，手機便不會再響起鈴聲，而是只於「來電」清單中顯示，以免大家錯過了重要對象的來電。

Whatsapp全新私隱功能 02｜私隱設定檢查

除了將不明來電者設為靜音，保護個人檔案同樣重要，所以 Whatsapp 也增加了「私隱設定檢查」，只要打開私隱設定的頁面就能見到「開始檢查」的快捷鍵，大家可以該層查看及修改自己的私隱機制，例如誰可以把你加入群組、誰可看到你的最後上線時間及在線狀況、預設時限內自動刪除訊息等。







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