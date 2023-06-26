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2023-06-26Text: Louise Yuen

全球最宜居城市排名出爐！維也納8度登榜首！亞洲邊個城市躋身十強？香港躍升13位仍追不上新加坡！

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　　經濟學人智庫（Economist Intelligence）最近公布「全球宜居城市指數 2023」，全球 172 個城市平均得分達 76.2 分，高過去年的 73.2 分之餘，平均分更創下 15 年新高。奧地利維也納再度蟬聯全球最宜居城市，日本大阪則是唯一躋身 10 大最宜居城市的亞洲代表，與紐西蘭奧克蘭齊名。香港又排第幾位呢？

 

　　經濟學人智庫（Economist Intelligence）每半年就按社會穩定性、醫療保健、文化與環境、教育、基礎設施 5 個範疇評選全球宜居城市。當中奧地利維也納 8 度被評選為全球最宜居城市冠軍，全因它在社會穩定性、基建、教育和醫療服務等範疇均獲滿分，同時提供不少文化和娛樂活動，種種原因讓維也納再度蟬聯全球最宜居城市。緊隨其後是丹麥的哥本哈根及澳洲的墨爾本。

 

 （圖片來源︰unsplash）

 

10 大宜居城市排名

1    奧地利維也納   

2    丹麥哥本哈根   

3    澳洲墨爾本   

4    澳洲悉尼   

5    加拿大溫哥華

6    瑞士蘇黎世   

7    加拿大卡爾加里（Calgary）、瑞士日內瓦   

9    加拿大多倫多   

10    日本大阪、紐西蘭奧克蘭


　　經濟學人智庫提到，疫情過後，多個亞太區城市的名次都有顯著升幅，像越南河內就躍升 20 位，香港則較去年上升了 13 位，以 88.1 分排行第 61 位，為名次上升幅度最高的 10 大城市之一。報告指，香港在解除限疫限制後，生活質素和宜居程度明顯改善，不過排名仍然不及新加坡（34 位）、英國曼徹斯特（44 位）等城市。

 

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