加入最愛專欄 收藏文章

自開關後，不少港人都會北上，來一個快閃輕旅行！不過內地愈來愈多地方偏向使用電子支付方式，假如大家拿出現金付款可能會遭店家拒絕！不過現時中國內地版支付寶（Alipay）終於支援香港的信用卡，包括Mastercard和VISA，大家到內地消費就不用特地到當地銀行辦理開戶口手續那麼麻煩，直接用自己的信用卡就可以了！

為方便港人到內地消費，中國內地電子支付平台支付寶Alipay推出最新功能，港人手持Mastercard或VISA，即日起可以將信用卡及扣賬卡連到Alipay電子錢包！即睇連結步驟！

連結Mastercard或VISA與Alipay電子錢包步驟：

註冊中國內地版本支付寶Alipay帳戶 點撃「我的」 點撃「銀行卡」，添加Mastercard或VISA卡並輸入卡資料 點撃「掃一掃」，並掃描商戶QR Code或點擊「付錢/收錢」，並向商戶提供付款碼

下載支付寶Alipay按此

（圖片來源：Mastercard）

連結Mastercard享現金回贈？

若大家持有的是於香港、澳門、台灣和韓國發行的 Mastercard，就可於 Mastercard Travel Rewards註冊，即時在購物、餐飲、觀光及交通等熱門旅遊活動中享受現金回贈等額外禮遇。現時不少知名品牌都有參與活動，包括Tory Burch、Apple及Adidas等，快點登記，購物之餘可以賺到盡！

Mastercard Travel Rewards：https://mtr.mastercardservices.com/en











etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加