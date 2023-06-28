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「我嘅訴求就係想返工！」常常都指香港人喜歡上班，但香港人又覺得自己敬不敬業呢？近日，美國民調機構Gallup公布了「2023年全球工作場所狀況」的調查，發現全球有23%受訪者自稱「敬業」，而只有6%香港的打工仔受訪者認為自己「敬業」，全球排尾二。而全球包尾的國家，是大家怎樣猜都猜不中的！即睇哪一個地方的打工仔最不敬業！

美國民調機構Gallup早前公布了「2023年全球工作場所狀況」調查，在2022年訪問了122,416人，這些受訪者來自160個地方。這份報告調查了全球打工仔不同方面的包括了不同的層面，而最令人關注的是打工仔敬業排名及壓力問題等等。所以今次就同大家看看打工仔敬業排名！

圖片來源：流星劇照

在2022年全球打工仔的敬業度調查中，所有受訪的打工仔有23%自稱「敬業」，但這已經是自2009年起最高的一年。2022年全球員工敬業度中，首3名分別是非洲的馬利、塞內加爾及蒙古，分別有47%、41%及38%的打工仔受訪者認為自己「敬業」。

而在東亞地區，打工仔的敬業度排名如下：

第1名. 蒙古（38%）

第2名. 中國（18%）

第3名. 南韓（12%）

第4名. 台灣（11%）

第5名. 香港（6%）

第6名. 日本（2%）

雖然以上排名只是東亞地區，但比較其他地區，6%香港打工仔敬業，令香港在全球中仍排尾二；而日本和意大利的打工仔自認敬業度並列第尾，只有5%打工仔自認為敬業。其他地方的打工仔受訪者認為自己「敬業」情況有：34%的美國、21%的加拿大、28%的巴西、31%的菲律賓、25%的泰國、13%的新加坡、28%的巴西、31%的菲律賓、25%的泰國、13%的新加坡。

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