職場

小薯茶水間

加入最愛專欄　 收藏文章　

2023-07-05Text: Sammy Leung

2023上半年富豪身家增長排名！Elon Musk、Bill Gates排第幾？富豪平均每日賺XXXX萬美元？邊位身家急跌最多？

#打工仔 #世界富豪 #富豪 #身家 #彭博 #億萬富翁 #有錢 #財富 #elon musk #Mark Zuckerberg #Jeff Bezos

　　常常都想知世界富豪每天賺多少，原來疫情緩和之後，世界的富豪身家也增加了許多。《彭博》公布了彭博億萬富翁指數，在2023年上半年，全球前500名最有錢的富豪的個人財富合共增加了超過8,500億美元。真的是一個相當驚人的數字，而《彭博》更公布了富豪財富增長排名及人均每日增長金額。即睇！

 

　　《彭博》在7月公布了彭博億萬富翁指數，公布了世界前500名最富有人士的增長排名。而截至2023年7月5日，身家增長得最多的富豪Top10如下：

 

1.    Elon Musk - 淨資產增加$1,100億美元

2.    Mark Zuckerberg - 淨資產增加$586億美元

3.    Jeff Bezos - 淨資產增加$476億美元

4.    Larry Ellison - 淨資產增加$403億美元

5.    Bernard Arnault - 淨資產增加$373億美元

6.    Steve Ballmer - 淨資產增加$315億美元

7.    Larry Page - 淨資產增加$26.7億美元

8.    Sergey Brin - 淨資產增加$248億美元

9.    Bill Gates - 淨資產增加$247億美元

10.    Jensen Huang - 淨資產增加$242億美元

 

圖片來源：IG@zuck

 

　　當中，第一位是Tesla創辦人Elon Musk，身家上升得最多得最多的富豪，淨個人資產增加$1,100億美元；第二位Facebook創始人、Meta董事長兼執行長Mark Zuckerberg，淨個人資產增加$586億美元；第3位是亞馬遜公司創始人Jeff Bezos，淨個人資產增加$476億美元。

 

圖片來源：IG@thisisbillgates

 

　　根據彭博億萬富翁指數，在2023年上半年，全球前500名最有錢的富豪的個人財富合共增加了超過8,500億美元。這500名最有錢的富豪平均每天賺1,400萬美元，更是2020年下半年以來最好的半年。不過，在排行榜中都有人的身家是急跌的，包括阿達尼集團的創辦人兼董事長、印度富豪Gautam Adani、投資大佬Carl Icahn等等。

 

彭博億萬富翁指數完整名單

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

更多小薯茶水間文章
你可能感興趣
#打工仔 #世界富豪 #富豪 #身家 #彭博 #億萬富翁 #有錢 #財富 #elon musk #Mark Zuckerberg #Jeff Bezos
更多職場文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
雙幣交易
大國博弈
More
Share