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現代人不論在社交平台或即時通訊軟件上，經常都用到表情符號（emoji），最常見的離不開「笑到喊」、「豎起手指公」、「笑到碌地」等，簡單一個符號便能代替文字與人溝通，非常方便。不過加拿大最近有宗官司正正因 emoji 產生誤會，繼而鬧上法庭，最後法官更裁定「豎起手指公」手勢 emoji 等同簽名贊同，到底一個 emoji 短訊為甚麼具法律效力呢？

據英國廣播電台（BBC）報導，加拿大農夫 Chris Achter 早於 2021 年收獲一位穀物買家的電話查詢，表示有意向他購買 86 公噸亞麻，並預定 11 月為交付亞麻的期限 ；隨後 Achter 收到對方以手機訊息傳來一張合約照片，並列明請他確認合約。當時阿克特只以「豎起手指公」手勢的 emoji 回覆買家，便不了了之。由於 Achter 與該買家是長期合作伙伴，他們以往亦曾以短訊確定簽約，於是買家認定這表情符號「豎起手指公」是敲定這筆交易。

（圖片來源︰unsplash）

怎料買家一直等不到 Achter 送來的亞麻，並對農夫的違約行為大感不滿，最後鬧上法庭。農夫強調，豎起手指公只代表他收到合約，但不代表同意當中的合約內容。法官終於上月宣佈判決結果，指出「畀like」字典上的定義是在數位通訊中表達同意、批准或鼓勵，最終裁定該表情符號具有「數位簽名」效力，等同簽約贊同，遂判決農夫 Achter 敗訴，需賠償高達 6.1 萬美元（約 48 萬港元）。

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