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旅行最驚嚇的事情，莫過於臨出發先發現旅行證件即將過期！即使趕及續期，但入境處往往很早關門，打工仔好難放工後領取護照。好消息來了！入境處宣布未來兩個周六都會額外加開時間，讓大家領取旅遊證件，包括護照、簽證身分書及回港證！

入境處首席入境事務主任（證件）楊淑兒指今年上半年已收到90萬本護照申請，又適逢暑假是旅行高峰期，故增加入境處開放時段，務求方便大家盡快領取證件。入境處於7月15日及22日兩個周六，將有8間辦事處加開下午2時至9時的時段，而原定的上午辦公時間維持不變，依舊開放。大家毋須預約，只要在領取期內帶同領證通知書、身分證及舊旅遊證件前往辦事處，就能即日領取證件，預計2日一共發出1萬本旅遊證件。

（圖片來源：晴報）

8間加設開放時間辦事處：

旅行證件（簽發）組

地址：灣仔入境事務大樓4樓

原定辦公時間：上午9時至11時半

港島區簽發旅行證件辦事處

地址：中環統一碼頭道38號海港政府大樓2樓

原定辦公時間：上午9時至下午12時半

東九龍辦事處

地址：藍田匯景道1-17號匯景花園匯景廣場第2層

原定辦公時間：上午9時至下午12時半

西九龍辦事處

地址：尖沙咀金巴利街28號地下

原定辦公時間：上午9時至下午12時半

沙田辦事處

地址：沙田上禾輋路1號沙田政府合署3樓

原定辦公時間：上午9時至下午12時半

火炭辦事處

地址：火炭樂景街2至18號銀禧薈4樓405至407號舖位

原定辦公時間：上午9時至下午12時半

屯門辦事處

地址：屯門兆麟街19號屯門兆麟政府綜合大樓1樓及2樓

原定辦公時間：上午9時至下午12時半

元朗辦事處

地址：元朗橋樂坊2號元朗政府合署1樓

原定辦公時間：上午9時至下午12時半

另外，入境處亦同時宣布明日（7月13日）起，取消「即日籌」辦理證件，目的是為了避免大家長時間等候，以及打撃排隊黨，因此大家緊記不要連夜排隊辦理證件了！而現時亦有以下幾個方法申請辦理護照：

1. 網上申請

18歲或以上人士只要填妥網上申請書，以及上載符合特定規格、背景為白色的彩色近照便可申請；而18歲以下人士則要額外上載同意這項申請的父、母或合法監護人的有效旅行證件副本及自己的出生證明書副本（如在香港出生則無需提交）以證明同意這項申請的父、母與你的關係，或法庭頒令副本（如適用）以證明同意這項申請的合法監護人對你擁有管養權；11歲以下就要連同以上文件，以及經學校蓋印認證並附有該兒童照片的最近學校證明文件（例如載有兒童姓名、出生日期及相片的學生手冊或學校紀錄卡）或其他身份證明文件一同上載。

網址：www.gov.hk/tc/residents/immigration/traveldoc/hksarpassport/applyhkpassport.htm

2. 郵遞申請

申請人可將護照申請郵寄至：香港灣仔告士打道七號入境事務大樓四樓入境事務處旅行證件及國籍（申請）組。

3. 投遞申請

如護照沒有任何損毀，申請人可在辦公時間內，到任何一間辦理旅遊證件的入境處，將特區護照放入投遞箱內。

4. 自助服務站

只要準備香港永久性居民身分證、一張符合特定規格、背景為白色的彩色近照就可到入境處自助服務站辦理手續。如果你是18歲以下人士，便可帶同網上申請所需之文件到場辦理申請。







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