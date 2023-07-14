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天文台今日（14 日）中午發出特別天氣提示，位於呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並位於本港 800 公里範圍內。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓今日仍與本港保持一段距離。天文台將視乎其移動及發展，明早考慮發出一號戒備信號。

天文台預測，熱帶低氣壓未來兩三日逐漸增強，大致移向廣東西部至海南島一帶，會否發出更高信號，視乎熱帶氣旋與珠江口的距離及會否顯著增強。

明天市區高見36度！周日至周一風勢增強

明日（15 日）日間極端酷熱，氣溫普遍升至 36 度或以上；預計星期日至一廣東沿岸天氣逐漸轉壞，風勢亦會逐漸增強，海有大浪及湧浪，周末出街記得帶雨傘！

● 7月15日（六）︰29 至 36 °C

● 7月16日（日）︰27 至 33 °C

● 7月17日（一）︰26 至 29 °C

● 7月18日（二）︰26 至 29 °C

● 7月19日（三）︰27 至 30 °C

● 7月20日（四）︰27 至 31 °C

● 7月21日（五）︰27 至 31 °C

● 7月22日（六）︰27 至 32 °C

● 7月23日（日）︰28 至 32 °C

香港九天天氣預報（圖片來源：天文台）







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