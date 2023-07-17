加入最愛專欄 收藏文章

今日（7月17日）颱風泰利襲港，天文台在凌晨發出了八號東北烈風或暴風信號，而到今朝早都繼續維續「八號波」，大部分打工仔都不用上班，多了一天的假期。但早2天，大家都聽到泰利有機會「西登」造成，到底「西登」是甚麼？颱風「西登」及「東登」哪一個威力更大？又到颱風季，天文台曾講解有關颱風的小知識，今次為大家整合了4個小知識，即睇！

颱風小知識｜1.西北太平洋的熱帶氣旋名字如何命名？

2000年1月1日開始，西北太平洋的熱帶氣旋的命名方法是在名單內選的，名單由世界氣象組織的颱風委員會的會員提供，14個國家或地區各提供10個名字，最後名單中會有140個名字，名字會循環使用。

圖片來源：Unsplash@Catgirlmutant

之後，日本氣象廳的東京颱風中心負責為區內達到熱帶風暴強度的熱帶氣旋，按名單加上名字。名字主要是花卉、動物、鳥類，不過，如果颱風造成重大人命傷亡和經濟損失，其名字會被建議停用。

下一頁：真的有「力場」，不過不是「李氏」！







etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加