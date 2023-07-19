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開關之後，你去了多少次旅行？出遊前，除了看看自己的護照有沒有過期外，還要仔細檢查清楚旅遊目的地是否需要簽證！不過，假如你手持「無敵護照」，很多地方都免簽證的話，煩惱就少很多了！早前移民顧問公司Henley & Partners發布了亨利護照指數（The Henley Passport Index），讓大家看看哪一個地方擁有最強護照！

5年榜首日本護照被擊敗！屈居第3位！

Henley & Partners每年都會收集國際航空運輸協會（IATA）數據發表亨利護照指數（The Henley Passport Index），代表護照持有人可以免簽證入境地方數目，不過數字每年都有變，而連續5年擁有「最強護照」美譽的日本，今年竟然連跌兩名！由本來以191個免簽證地區位居榜首，今年減至189個免簽證國家，與奧地利、芬蘭、法國、盧森堡、南韓及瑞典並列第3位！

而2022年位居第2位的新加坡今年就榮升第1位，以192個免簽證國家獨霸「最強護照」寶座！另外，德國、意大利、西班牙則以190個免簽證國家獲得第2位。

2023年最強護照十大排名（免簽證國家數目）

1. 新加坡（192個）

2. 德國、意大利、西班牙（190個）

3. 奧地利、芬蘭、法國、日本、盧森堡、南韓、瑞典（189個）

4. 瑞典、丹麥、愛爾蘭、荷蘭、英國（188個）

5. 比利時、捷克、馬爾他、紐西蘭、挪威、葡萄牙、瑞士（187個）

6. 澳洲、匈牙利、波蘭（186個）

7. 加拿大、希臘（185個）

8. 立陶宛、美國（184個）

9. 拉脫維亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞（183個）

10. 愛沙尼亞、冰島（182個）

（圖片來源：Unsplash）

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