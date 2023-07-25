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2023-07-25Text: Sammy Leung

揭秘！外媒爆Google美國Top10職位年薪！中位數超過200萬港元！邊個職位年薪至少561萬？

#Google #年薪 #薪酬 #人工 #職位 #公司 #福利 #全職員工 #打工仔

　　Google一直是大家夢寐以求的公司，不少人都想進去工作，大家一直都知道Google人工高福利好，但到底Google不同職位員工的薪酬又是多少呢？日前，有外媒爆料羨慕，大爆Google美國全職員工的基本薪酬，一看，只能「哇」一聲，真的十分！應邊一個職位年薪最高呢？

 

延伸閱讀：美國最高薪實習排行榜！Uber、TikTok、Meta都上榜！

 

　　早前，外媒《Business Insider》引述了一份內部文件，記錄了2022年12,000多名Google員工的薪酬數據，當中Google員工年薪中位數為279,802美元（218.6萬港元）。不過，文件中的數據只是記錄了部分美國全職員工的基本薪酬。而在這份文件中，Google美國員工年薪最高的職位如下：

 

第10位.項目經理：30萬美元 （約223.4萬港元）

第9位. 雲端銷售：30.2萬美元 （約236萬港元）

第8位. 研究科學家：30.9萬美元 （約241.4萬港元）

第7位. 處理政府事務與公共政策人員：31.2萬美元 （約243.8萬港元）

第6位. UX設計師：31.5萬美元 （約246.1萬港元）

 

 圖片來源：Unsplash @Kai Wenzel

 

　　第6位是UX設計師，年薪31.5萬美元（約246.1萬港元），而第10位的項目經理年薪也有30萬美元，即是約223.4萬港元。看到這個表，雖然本身已有心理準備，但真的想不到人工會這麼高，真的十分羨慕啊！

 

下一頁：到底Google美國員工年薪係咩職位？

 

 

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