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各位打工仔，大家平時的午餐會選擇吃甚麼呢？會出外去餐廳吃？買一個簡單的外賣回公司享用？還是自己會準備一個營養均衡的飯盒呢？最近內地的打工仔興起一種飲食文化「白人飯」，到底甚麼叫「白人飯」呢？他們認為，這種飲食文化簡單、健康，而且可以慳錢，一舉多得。即睇「白人飯」是甚麼一回事！

內地打工仔流行「白人飯」，最初是有人在社交平台Post出一位白人的午餐飯盒，吸引不少人都曬出自己見到的「白人飯」。一開始，不少內地網民都不理解這種飲食方式，認為製作簡單、不需要烹調，只有幾根小胡蘿蔔和幾片菠菜的午餐，根本吃不飽、不好吃。

圖片來源：小紅書截圖

但漸漸地，這些製作簡單的餐點在網上爆紅，有內地網民把這些健康、營養均衡及方便的午餐稱為「白人飯」。原來「白人飯」是指西方白人在午膳時，通常都會吃一些較簡單、容易製作、少油少鹽的午餐，好像是沙律、三文治、乳酪、生果盒等等。大家平時的午餐有沒有吃過這些呢？

圖片來源：Unsplash @Ilya Shishikhin

圖片來源：Unsplash @ S'well

「白人飯」的飲食方式其後在社交平台上成被追捧的對象，更有很多內地的打工仔都放出自己的「白人飯」，好像是2個蕃茄配半條青瓜，再有一份芝士火腿三文治；意大利芝士Burrata配青提；鷹嘴豆泥配蔬菜及餅乾。當然有一些人會做出較複雜的餐點，令到自己的午餐更豐富；更有一些人慢慢把「白人飯」中式法，好像是加入中包點，讓自己的午餐更多元化。

圖片來源：小紅書截圖

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不少內地打工仔認為，這種「白人飯」飲食方式可以吃得很健康，而且方便；大家可以不用開火都能做出一頓午餐，吃完不容易昏昏欲睡，令工作更有效率。而有些打工仔更坦言，因為煮飯太累，加上常吃外賣的成本太高，所以成本較低「白人飯」是省錢、懶人的救星。







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