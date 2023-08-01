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2023-08-01Text: Sammy Leung

2023年生活成本最高城市排名！三甲都係亞洲城市！香港樓價全球排第幾？呢種消費竟冠絕全球

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　　香港樓價高，好多人都知道！但你又知不知道香港的樓價在全球排多少？早前瑞士寶盛公布了《全球財富及高端生活指數》，結果竟然發現香港有一種服務收費的排名更是冠絕全球，到底哪一樣這麼貴呢？即睇香港在生活成本最貴城市排第幾！

 

　　早前瑞士寶盛公布了2023年的《全球財富及高端生活報告》，調查了對於高生活水平的人士來說，哪些城市的生活成本最高，而這些城市又「貴」在哪裏呢？先看看2023年生活成本最貴城市排名！

 

圖片來源：Unsplash @Jisun Han

 

2023年生活成本最貴城市排名

 

1.    新加坡

2.    上海

3.    香港

4.    倫敦

5.    紐約

6.    摩納哥

7.    杜拜

8.    台北

9.    聖保羅

10.    邁阿密

 

　　2021年及2022年生活成本最貴城市是上海，但今年已被新加坡取代；第2名的上海比上年下跌了一位；而香港由上年的第4，今年上升了1位，變成了第3名。而聖保羅及邁阿密是2023年新上榜的。

 

圖片來源：Unsplash@Meriç Dağlı

 

 

下一頁：香港有一樣服務收費冠絕全球？

 

 

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