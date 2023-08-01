2023-08-01Text: Sammy Leung
2023年生活成本最高城市排名！三甲都係亞洲城市！香港樓價全球排第幾？呢種消費竟冠絕全球
香港樓價高，好多人都知道！但你又知不知道香港的樓價在全球排多少？早前瑞士寶盛公布了《全球財富及高端生活指數》，結果竟然發現香港有一種服務收費的排名更是冠絕全球，到底哪一樣這麼貴呢？即睇香港在生活成本最貴城市排第幾！
早前瑞士寶盛公布了2023年的《全球財富及高端生活報告》，調查了對於高生活水平的人士來說，哪些城市的生活成本最高，而這些城市又「貴」在哪裏呢？先看看2023年生活成本最貴城市排名！
圖片來源：Unsplash @Jisun Han
2023年生活成本最貴城市排名
1. 新加坡
2. 上海
3. 香港
4. 倫敦
5. 紐約
6. 摩納哥
7. 杜拜
8. 台北
9. 聖保羅
10. 邁阿密
2021年及2022年生活成本最貴城市是上海，但今年已被新加坡取代；第2名的上海比上年下跌了一位；而香港由上年的第4，今年上升了1位，變成了第3名。而聖保羅及邁阿密是2023年新上榜的。
圖片來源：Unsplash@Meriç Dağlı
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