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相信大家今日的話題都會是《財富》世界500強，到底哪一間公司會上榜，而榜首又會是誰？如果不計銷售收入，只計利潤的話，誰會是第一呢？好，不說太多，即睇2023年《財富》世界500強排行榜及今年榜上又有甚麼值得留意的地方？

每年，《財富》雜誌都會評選出的全球最大500間公司，並公布《財富》世界500強（Fortune Global 500），而2023年的榜單終於在（2日）今日出爐！報告中指出，排行榜中500強企業的營業收入總和約為41萬億美元，比上年升了8.4%；而排行榜的門檻（即是最低銷售收入）也由286億美元升至309億美元。先來看看《財富》世界500強的Top10！

《財富》世界500強Top10

1. 沃爾瑪 Walmart（美國）

2. 沙特阿美公司 Saudi Aramco （沙特阿拉伯）

3. 國家電網有限公司 State Grid（中國）

4. 亞馬遜 amazon.com（美國）

5. 中國石油天然氣集團有限公司 China National Petroleum（中國）

6. 中國石油化工集團有限公司 Sinopec Group（中國）

7. 埃克森美孚 ExxonMobil（美國）

8. 蘋果 Apple（美國）

9. 蜆殼公司 Shell（英國）

10. 聯合健康集團 UnitedHealth Group（美國）

圖片來源：Unsplash@Kentaro Toma

第一位是美國的跨國零售企業Walmart，而它亦是連續第十年在榜首，銷售收入為6,112億美元；沙特阿拉伯的沙特阿美首次升至第二位，雖然銷售收入為6,036億美元，但利潤卻以1590億美元排第一；第三是中國的國家電網有限公司。

沃爾瑪Walmart (圖片來源：Walmart)

之後又看看哪一個國家在500強企業上榜企業最多！中國142間公司上榜、美國136家間公司上榜，不過要留意的是中國上榜企業數目近15年來首次下滑。而今年500強企業榜上的互聯網公司增加至8間，分別有亞馬遜、Alphabet公司、京東、阿里巴巴、Meta、騰訊、美團和Uber；美團和Uber是首次上榜，分別排第467及477。

圖片來源：Unsplash @Donald Wu

其他值得留意的地方：

● 如果只計算利潤，利潤榜前5位中有3家科企業，包括Apple、Microsoft及Google母公司Alphabet。

● 今年有23間為新上榜公司，16間為重返榜單的公司







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