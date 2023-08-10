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繼「安靜離職」、「快速離職」之後，美國近日又興起一股「大聲勞動者」（Loud laborers）的職場趨勢。比起「安靜離職」的按章工作，Loud laborers 則偏向齋講唔做，生產力更低，猶如職場 freerider。到底甚麼是 Loud laborers？他們的出現又對團隊有甚麼影響？

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「Loud laborers」是甚麼？

「大聲勞動者」（Loud laborers）一字，近年由倫敦城市大學商學院教授 André Spicer 提出，性質與「安靜離職」者差不多，同樣採取不積極工作態度，但更甚的是 Loud laborers 只對外大肆宣揚自己對手上項目的貢獻及成就，卻不會實際落手工作，簡單來說，即「齋講唔做」的職場 freerider。

一般人面對繁複的工作可能會嘆息、埋怨，Loud laborers 則用上自我推銷的方法，在會議上吹噓自己為某項目投入很多時間和努力。職場專家 Nicole Price 教路，想識別職場上的 Loud laborers 有以下兩種方法︰

● 他們愛用各種方法自我推銷，經常談論自己正負責的事情或計劃，而不是著手處理工作；

● 活躍於 Instagram、Twitter 或 LinkedIn，公開地告訴他人自己手上的工作。

為甚麼有「大聲勞動者」的出現？

這些「自吹自擂」的打工仔並不罕見。不少職涯教練都指，這些員工可能對工作缺乏安全感，也沒得到老闆或同事的認可，所以才選擇自我推銷，從而獲取他人的關注。只是這樣「自吹自擂」不只是個人的事，有研究發現若團隊出現自我推銷的氛圍，可能會減低隊中的凝聚力，甚至拖累整個團隊的績效。

（圖片來源︰unsplash）







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